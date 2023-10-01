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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:05

Просмотров: 332

Стоит подождать: Кто уложит асфальт после замены труб в Актау

Жалобу прокомментировали в ГКП «КЖСА».

Кадр видео
Около двух недель назад, как уверяют жители 5 микрорайона, возле дома №20 меняли трубопровод. После завершения работ дорога осталась раскурочена.

- Машины не могут разъехаться. Парковаться невозможно. Грузовикам с продуктами, подъезжающим к супермаркету, тоже нелегко. Образуется постоянная пробка. Никому ничего не надо?, - спрашивают жители дома №20.


В ГКП «КЖСА» ответили, что благоустройство и асфальтирование территории начнется после отопительного сезона.




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Комментарии ( 1 )

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fox1167 (Посетители) Сегодня, 11:50
В ГКП «КЖСА» ответили, что благоустройство и асфальтирование территории начнется после отопительного сезона.

Т.е., они хотят сказать, что палец о палец не стукнут до 15 апреля? hypnosis ,ведь именно в это время заканчивается отопительный сезон
 
 

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