Стоит подождать: Кто уложит асфальт после замены труб в Актау

- Машины не могут разъехаться. Парковаться невозможно. Грузовикам с продуктами, подъезжающим к супермаркету, тоже нелегко. Образуется постоянная пробка. Никому ничего не надо?, - спрашивают жители дома №20.

Около двух недель назад, как уверяют жители 5 микрорайона, возле дома №20 меняли трубопровод. После завершения работ дорога осталась раскурочена.В ГКП «КЖСА» ответили, что благоустройство и асфальтирование территории начнется после отопительного сезона.