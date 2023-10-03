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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:14

Просмотров: 948

Жители дома в 4 микрорайоне Актау три дня сидят без воды в ожидании сварщика ЖЭКа

В редакцию Lada.kz обратились жители 9 дома 4 микрорайона с жалобой на бездействие кооператива собственников помещений «ЖЭК-4». По словам горожан, они сидят без питьевой воды из-за порыва в трубе, но сотрудники КСП не спешат устранять проблему. В КСП «ЖЭК-4» прокомментировали жалобу жильцов.

Кадр видео
По словам жильцов 9 дома в 4 микрорайоне, уже третий день им приходится сидеть без питьевой воды.

- Мы остались без питьевой воды из-за порыва в трубе. ЖЭК никак не реагирует и не спешит устранять проблему. Они ссылаются на то, что у них нет сварщика. А нам теперь что делать? Мы, жители, страдаем без воды, пожаловались жители 9 дома.




В КСП «ЖЭК-4» подтвердили информацию, что сегодня устранить порыв не смогли из-за отсутствия сварщика.

- Наш предыдущий сварщик ушёл с работы, и завтра утром ожидаем приход нового сотрудника. Материал для устранения порыва у нас имеется. Завтра сварщик заменит трубу, и питьевая вода будет подана в квартиры горожан, - заявили в КСП «ЖЭК-4».



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