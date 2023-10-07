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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:54

Просмотров: 458

Что делают с котельной в Актау

Строящуюся отопительную котельную, как утверждают жители 13 микрорайона, начали демонтировать.

Фото жителей дома №48 в 13 микрорайоне
В редакцию Lada.kz обратились жители дома №48 в 13 микрорайоне. С их слов, в прошлом году у их дома начали строительство новой котельной. Работы длились около трёх месяцев, потом их приостановили.

В настоящее же время возведенную конструкцию разбирают и увозят.

- Интересно, как это повлияет на отопление, если эта котельная предназначалась для решения этих проблем, - спрашивают жители дома №48.


Что делают с котельной в Актау


В городской администрации сообщили, что направили данный вопрос специалистам. Комментарий будет предоставлен в понедельник, 9 октября.

Напомним, в начале года глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с работой по установке блочно-модульных котельных в Актау, одна из которых как раз таки была в 13 микрорайоне у дома №48.

В результате котельных установок бесперебойной и качественной подачей тепла, как говорят чиновники, будут обеспечены около 50 многоквартирных жилых домов.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:18
Счас они отмазочку очередную состряпают и в уши нам впихнут...А как бы оборудование какому нибудь богатому буратино в коттедж не потребовалось...
 
 

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