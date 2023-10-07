Что делают с котельной в Актау

- Интересно, как это повлияет на отопление, если эта котельная предназначалась для решения этих проблем, - спрашивают жители дома №48.

В редакцию Lada.kz обратились жители дома №48 в 13 микрорайоне. С их слов, в прошлом году у их дома начали строительство новой котельной. Работы длились около трёх месяцев, потом их приостановили.В настоящее же время возведенную конструкцию разбирают и увозят.В городской администрации сообщили, что направили данный вопрос специалистам. Комментарий будет предоставлен в понедельник, 9 октября.Напомним, в начале года глава региона Нурлан Ногаев ознакомился с работой по установке блочно-модульных котельных в Актау, одна из которых как раз таки была в 13 микрорайоне у дома №48.В результате котельных установок бесперебойной и качественной подачей тепла, как говорят чиновники, будут обеспечены около 50 многоквартирных жилых домов.