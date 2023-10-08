Почему демонтируют котельную в Актау

- Так как в результате контрольной проверки и анализа было выявлено, что БМК мощностью 5 МВт, которая ранее была установлена, может не осилить количество домов по данной ветке, будет проведена замена с другого адреса, - ответили в «КЖСА».

Коммунальщики сообщили, что в 13 микрорайоне у дома №48 на следующей неделе планируется установить блочно-модульную котельную (БМК) мощностью 10 МВт.Напомним, люди задались вопросом по поводу демонтажа котельной.