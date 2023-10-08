Как добиться ремонта подъезда в Актау: советы юриста

- Необходимо запросить у управляющей компании годовую смету расходов. Если в ней отсутствуют мероприятия по ремонту подъездов, инициировать проведение общего собрания собственников помещений, в повестку дня которого внести вопрос об утверждении: сметы расходов и целевого взноса для уплаты расходов на ремонт подъезда. По результатам накопления денежных средств по целевому взносу управляющая компания может провести ремонт, - сообщил Айбек Суюндуков.

- В силу пункта 1 статьи 8 Закона РК «О жилищных отношениях», споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.

Управляющая компания при вынесении решений должна оформлять их протоколом собрания собственников квартир, утвержденным Приказом министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 243, - заверил адвокат.