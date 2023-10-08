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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 21:30

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Как добиться ремонта подъезда в Актау: советы юриста

Как поступать горожанам, которые хотят решить вопрос с ремонтом подъезда в своем доме, рассказал адвокат Айбек Суюндуков.

Фото жителей дома №4 в 28А микрорайоне
Адвокат Айбек Суюндуков объяснил ситуацию на примере подъезда дома №4 в 28А микрорайоне, жильцы которого никак не могут решить проблему.

- Необходимо запросить у управляющей компании годовую смету расходов. Если в ней отсутствуют мероприятия по ремонту подъездов, инициировать проведение общего собрания собственников помещений, в повестку дня которого внести вопрос об утверждении: сметы расходов и целевого взноса для уплаты расходов на ремонт подъезда. По результатам накопления денежных средств по целевому взносу управляющая компания может провести ремонт, - сообщил Айбек Суюндуков.


Как добиться ремонта подъезда в Актау: советы юриста


В отношении же собственников помещений, отказывающихся исполнять решение общего собрания собственников помещений в части уплаты целевых взносов, управляющая компания вправе инициировать иск в суд о взыскании суммы.

- В силу пункта 1 статьи 8 Закона РК «О жилищных отношениях», споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.
Управляющая компания при вынесении решений должна оформлять их протоколом собрания собственников квартир, утвержденным Приказом министра национальной экономики РК от 20 марта 2015 года № 243, - заверил адвокат.


Как добиться ремонта подъезда в Актау: советы юриста


Напомним, ремонт в подъезде дома №4 в 28А микрорайоне не проводили уже более пяти лет.

Позже жалобу по поводу отсутствия ремонта прокомментировали в руководстве ЖЭКа 28А микрорайона.



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