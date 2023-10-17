Аким Актау: четыре порыва трубопровода происходит в городе в среднем за сутки

- В связи с износом общедомовых инженерных сетей, в частности, питьевого водопровода, количество порывов труб увеличивается. В среднем это четыре порыва в сутки. Это происходит и там, где сети обновлены. Причина этого – отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды. Сейчас давление составляет 7-4 килограмма на кубический метр. Норма – 4-3 кг/кубометр, - пояснил аким.

- Организован конкурс госзакупок на проведение работ. Деньги будут выделены из областного бюджета. Сумма рассмотренных средств составила 419,129 миллиона тенге. Победитель уже определен, проводится соответствующая работа, - отметил глава города.

Аким города выступил с отчетом о проделанной работе перед депутатами городского маслихата. В нем он подчеркнул, что одной из главных проблем города является водоснабжение, а именно – изношенность инженерных сетей.В этой связи государственному коммунальному предприятию «Каспий жылу, су арнасы» порекомендовали установить вспомогательные подъемные насосные станции по огороду.Аким Актау не рассказал о сроках окончания планируемых работ, а также о том, кто будет ими заниматься.