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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 934

Аким Актау: четыре порыва трубопровода происходит в городе в среднем за сутки

Глава Актау Улукбек Тналиев в ходе выступления перед депутатами городского маслихата отметил, что в городе часто регистрируются факты порывов трубопроводов. В связи с этим в Актау планируют установить вспомогательные подъемные насосные станции, работы по установке которых оцениваются примерно в 420 миллионов тенге.

Иллюстративное фото из архива lada.kz
Аким города выступил с отчетом о проделанной работе перед депутатами городского маслихата. В нем он подчеркнул, что одной из главных проблем города является водоснабжение, а именно – изношенность инженерных сетей.

- В связи с износом общедомовых инженерных сетей, в частности, питьевого водопровода, количество порывов труб увеличивается. В среднем это четыре порыва в сутки. Это происходит и там, где сети обновлены. Причина этого – отсутствие пунктов регулирования давления в системе питьевой воды. Сейчас давление составляет 7-4 килограмма на кубический метр. Норма – 4-3 кг/кубометр, - пояснил аким.


В этой связи государственному коммунальному предприятию «Каспий жылу, су арнасы» порекомендовали установить вспомогательные подъемные насосные станции по огороду.

- Организован конкурс госзакупок на проведение работ. Деньги будут выделены из областного бюджета. Сумма рассмотренных средств составила 419,129 миллиона тенге. Победитель уже определен, проводится соответствующая работа, - отметил глава города.


Аким Актау не рассказал о сроках окончания планируемых работ, а также о том, кто будет ими заниматься.



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Комментарии ( 2 )

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Банкир (Посетители) Сегодня, 11:45
И с каких это пор давление измеряется в кг/кубометр?
 
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Sensation (Посетители) Сегодня, 11:21
Ключевое слово победитель уже определен
 
 

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