За два дня к отоплению подключили более 700 домов в Актау

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По данным городской жилищной инспекции, вчера, 16 октября, в Актау к отоплению были подключены 376 жилых домов.
В жилищной инспекции заявили, что в случае возникновения вопросов по подключению к тепловым сетям жителям следует обращаться в обслуживающую организацию: КСК либо ОСИ, а также в ГКП «КЖСА» по номерам телефонов: 60-53-16, 60-53-22, What's App: 87004308024.
Аварийная диспетчерская служба ЖЭКов (по выходным и по праздникам): 8 702 596 30 95, 8701 710 45 13 и 8700 969 84 84.
Напомним, 15 октября в Актау к отоплению были подключены 427 жилых домов.
- Сегодня, 17 октября, подключили 325 жилых домов. Подключение к теплоснабжению еще будут проводиться в домах, где ранее произошли порывы и аварии. В этих домах работают аварийные службы КСК и ГКП «КЖСА», – заверили в городской жилищной инспекции.
В жилищной инспекции заявили, что в случае возникновения вопросов по подключению к тепловым сетям жителям следует обращаться в обслуживающую организацию: КСК либо ОСИ, а также в ГКП «КЖСА» по номерам телефонов: 60-53-16, 60-53-22, What's App: 87004308024.
Аварийная диспетчерская служба ЖЭКов (по выходным и по праздникам): 8 702 596 30 95, 8701 710 45 13 и 8700 969 84 84.
Напомним, 15 октября в Актау к отоплению были подключены 427 жилых домов.