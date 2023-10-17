За два дня к отоплению подключили более 700 домов в Актау

- Сегодня, 17 октября, подключили 325 жилых домов. Подключение к теплоснабжению еще будут проводиться в домах, где ранее произошли порывы и аварии. В этих домах работают аварийные службы КСК и ГКП «КЖСА», – заверили в городской жилищной инспекции.

По данным городской жилищной инспекции, вчера, 16 октября, в Актау к отоплению были подключены 376 жилых домов.Напомним, 15 октября в Актау к отоплению были подключены 427 жилых домов.