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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:15

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За два дня к отоплению подключили более 700 домов в Актау

В городской жилищной инспекции рассказали о том, как проходят процедуры подключения жилых домов к отоплению.

Фото автора
По данным городской жилищной инспекции, вчера, 16 октября, в Актау к отоплению были подключены 376 жилых домов.

- Сегодня, 17 октября, подключили 325 жилых домов. Подключение к теплоснабжению еще будут проводиться в домах, где ранее произошли порывы и аварии. В этих домах работают аварийные службы КСК и ГКП «КЖСА», – заверили в городской жилищной инспекции.


В жилищной инспекции заявили, что в случае возникновения вопросов по подключению к тепловым сетям жителям следует обращаться в обслуживающую организацию: КСК либо ОСИ, а также в ГКП «КЖСА» по номерам телефонов: 60-53-16, 60-53-22, What's App: 87004308024.

Аварийная диспетчерская служба ЖЭКов (по выходным и по праздникам): 8 702 596 30 95, 8701 710 45 13 и 8700 969 84 84.

Напомним, 15 октября в Актау к отоплению были подключены 427 жилых домов.



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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:53
13-49 где отопление и горячая вода?????????????????Аууу!!!!Аким!!!!Вы хозяин в городе или кто???Или Мангистау-Бирлик никого не боится и ему все до лампочки???Беспредел и бардак!!!Крышу на 5 этаже нам уже 5 год подряд делают????Стопка заявлений есть и в ТОО и у нас!!
 
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  • Жанар
  • Papirosso
 PUZIK (Посетители) Сегодня, 19:07
28-13 два дня сидит без обещанного отопления. На словах говорить может каждый а по факту не какого отопления и нету
 
 

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