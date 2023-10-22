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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:41

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За что мы платим? Люди требуют отремонтировать подъезд в Актау

Жители 5 микрорайона жалуются на состояние подъезда в доме №10. Комментарий предоставила председатель ПКСК «Шанс» Татьяна Вежновец.

Фото жителей дома №10 в 5 микрорайоне
По словам жильцов подъезда №6, у них постоянно протекает крыша, подъезд в неисправном виде и не покрашен, окна старые. ПКСК проводил ремонт пять лет назад.

За что мы платим? Люди требуют отремонтировать подъезд в Актау


- Если я ежемесячно оплачиваю исправно за коммунальные услуги, то почему у меня в подъезде такая ситуация. Лично обращалась в ПКСК в прошлом году, но там сказали, что нет маляра. Прошёл уже год. А в общедомовом чате WhatsApp ПКСК требует оплатить долги. За что я должна платить, если ничего не ремонтируется? В восьмом подъезде, например, жильцы не стали ждать ремонта, а сделали его сами из своего кармана, - говорит жительница подъезда №6.


За что мы платим? Люди требуют отремонтировать подъезд в Актау


Жильцы дома №10 задолжали порядка 600 тысяч тенге за коммуслуги.

За что мы платим? Люди требуют отремонтировать подъезд в Актау


Что касаемо долгов, председатель ПКСК «Шанс» Татьяна Вежновец ответила, что это обязательные платежи, и они не рассчитаны исключительно на ремонт подъезда.

По поводу протекающего люка на крыше председатель в курсе. Вопрос с этим решится после праздников - Дня Республики. Также в подъезд будет направлен маляр.

Как поступать горожанам, которые хотят решить вопрос с ремонтом подъезда в своём доме, рассказал адвокат Айбек Суюндуков.



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