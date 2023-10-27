Подвал дома в 33 микрорайоне Актау затопило из-за прорыва трубы отопления

Кадр видео
На кадрах видно, что подвал дома №21 в 33 микрорайоне полностью затоплен. Жители дома сообщают, что в их квартирах нет отопления.
В городской жилищной инспекции сообщили, что в доме произошел сбой в системе отопления, ведутся ремонтные работы на теплопроводе.
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Напомним, в telegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что отопление в домах жителей разных микрорайонов до сих пор отсутствует.
В городской жилищной инспекции сообщили, что в доме произошел сбой в системе отопления, ведутся ремонтные работы на теплопроводе.
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Воду в подвале откачивает обслуживающее учреждение водоотводными средствами. В обслуживающей компании заверили, что ремонт закончат сегодня,- сообщили в жилищной инспекции.
Напомним, в telegram-канал акима области продолжают поступать многочисленные жалобы о том, что отопление в домах жителей разных микрорайонов до сих пор отсутствует.
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