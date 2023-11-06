Жители Актау пожаловались на большие счета за вывоз мусора

- Многим выставили нереальный счет за октябрь. С чем это связано, если тариф не поднимался?, – пожаловались жители города в Telegram-чате акима Мангистауской области.

- После проверки были обнаружены адреса, где количество проживающих оказалось больше, чем указано в договоре. Поэтому если кто-то из абонентов увидит, что у него неверные данные, ему необходимо предоставить нам сведения о зарегистрированных лицах по данному адресу. Справку жители могут самостоятельно взять посредством портала Egov.kz, либо же по обращению в НАО «Правительство для граждан». После чего мы сможем, согласно справке, сделать корректировку и перерасчет, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».