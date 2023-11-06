Жители Актау пожаловались на большие счета за вывоз мусора

Фото из архива
Большие счета за вывоз мусора возмутили жителей Актау.
В ТОО «Caspiy Operating», которая занимается вывозом мусора, сообщили, что начисление ведется по количеству прописанных людей. Большие счета за прошлый месяц коммунальщики объяснили тем, что была проведена сверка с базой данных физических лиц, предоставленной местными властями согласно пп.13 п.4 статьи 365 Экологического кодекса РК. Что и является основанием для начисления количества зарегистрированных лиц.
В коммунальной компании также сообщили, что горожане для корректировки могут скинуть справку о регистрации жильцов онлайн на WhatsApp номер - 8 702 393 4545.
Также жители пожаловались и на некорректные счета от «Мангистау Жарык». В компании прокомментировали ситуацию.
- Произошёл технический сбой в системе, чуть позже «пуш» уведомления будут направлены повторно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, - сообщили в компании.
Там также добавили, что по вопросам начислений по электроэнергии можно обращаться по телефонам: +7 705 735 85 22; +7 705 735 85 09; +7 705 735 85 10; +7 705 735 85 11; +7 705 748 14 94.
Адрес Центра обслуживания потребителей ТОО «Маңғыстау жарық»: г. Актау, 14 мкр., 84 дом, ЖК «Президент» (вход со стороны 9 мкр.)
Для справки:
В пп.13 п.4 статьи 365 Экологического кодекса РК говорится следующее:
«4. Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством:
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства».
Напомним, ранее жительница Актау получила жировку на холодную воду на сумму почти 63 000 тенге. В ТОО «МАЭК» сообщили, куда обращаться с жалобами.
- Многим выставили нереальный счет за октябрь. С чем это связано, если тариф не поднимался?, – пожаловались жители города в Telegram-чате акима Мангистауской области.
В ТОО «Caspiy Operating», которая занимается вывозом мусора, сообщили, что начисление ведется по количеству прописанных людей. Большие счета за прошлый месяц коммунальщики объяснили тем, что была проведена сверка с базой данных физических лиц, предоставленной местными властями согласно пп.13 п.4 статьи 365 Экологического кодекса РК. Что и является основанием для начисления количества зарегистрированных лиц.
- После проверки были обнаружены адреса, где количество проживающих оказалось больше, чем указано в договоре. Поэтому если кто-то из абонентов увидит, что у него неверные данные, ему необходимо предоставить нам сведения о зарегистрированных лицах по данному адресу. Справку жители могут самостоятельно взять посредством портала Egov.kz, либо же по обращению в НАО «Правительство для граждан». После чего мы сможем, согласно справке, сделать корректировку и перерасчет, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».
В коммунальной компании также сообщили, что горожане для корректировки могут скинуть справку о регистрации жильцов онлайн на WhatsApp номер - 8 702 393 4545.
Также жители пожаловались и на некорректные счета от «Мангистау Жарык». В компании прокомментировали ситуацию.
- Произошёл технический сбой в системе, чуть позже «пуш» уведомления будут направлены повторно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, - сообщили в компании.
Там также добавили, что по вопросам начислений по электроэнергии можно обращаться по телефонам: +7 705 735 85 22; +7 705 735 85 09; +7 705 735 85 10; +7 705 735 85 11; +7 705 748 14 94.
Адрес Центра обслуживания потребителей ТОО «Маңғыстау жарық»: г. Актау, 14 мкр., 84 дом, ЖК «Президент» (вход со стороны 9 мкр.)
Для справки:
В пп.13 п.4 статьи 365 Экологического кодекса РК говорится следующее:
«4. Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством:
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства».
Напомним, ранее жительница Актау получила жировку на холодную воду на сумму почти 63 000 тенге. В ТОО «МАЭК» сообщили, куда обращаться с жалобами.