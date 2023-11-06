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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 693

Жители Актау пожаловались на большие счета за вывоз мусора

В Telegram-чате акима Мангистауской области жители города пожаловались на некорректно выставленные счета за вывоз мусора. При этом тариф не менялся. В ТОО «Caspiy Operating» прокомментировали обращение горожан.

Фото из архива
Большие счета за вывоз мусора возмутили жителей Актау.

- Многим выставили нереальный счет за октябрь. С чем это связано, если тариф не поднимался?, – пожаловались жители города в Telegram-чате акима Мангистауской области.


Жители Актау пожаловались на большие счета за вывоз мусора


Жители Актау пожаловались на большие счета за вывоз мусора


Жители Актау пожаловались на большие счета за вывоз мусора


В ТОО «Caspiy Operating», которая занимается вывозом мусора, сообщили, что начисление ведется по количеству прописанных людей. Большие счета за прошлый месяц коммунальщики объяснили тем, что была проведена сверка с базой данных физических лиц, предоставленной местными властями согласно пп.13 п.4 статьи 365 Экологического кодекса РК. Что и является основанием для начисления количества зарегистрированных лиц.

- После проверки были обнаружены адреса, где количество проживающих оказалось больше, чем указано в договоре. Поэтому если кто-то из абонентов увидит, что у него неверные данные, ему необходимо предоставить нам сведения о зарегистрированных лицах по данному адресу. Справку жители могут самостоятельно взять посредством портала Egov.kz, либо же по обращению в НАО «Правительство для граждан». После чего мы сможем, согласно справке, сделать корректировку и перерасчет, - сообщили в ТОО «Caspiy Operating».


В коммунальной компании также сообщили, что горожане для корректировки могут скинуть справку о регистрации жильцов онлайн на WhatsApp номер - 8 702 393 4545.

Также жители пожаловались и на некорректные счета от «Мангистау Жарык». В компании прокомментировали ситуацию.

- Произошёл технический сбой в системе, чуть позже «пуш» уведомления будут направлены повторно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!, - сообщили в компании.

Там также добавили, что по вопросам начислений по электроэнергии можно обращаться по телефонам: +7 705 735 85 22; +7 705 735 85 09; +7 705 735 85 10; +7 705 735 85 11; +7 705 748 14 94.

Адрес Центра обслуживания потребителей ТОО «Маңғыстау жарық»: г. Актау, 14 мкр., 84 дом, ЖК «Президент» (вход со стороны 9 мкр.)

Для справки:
В пп.13 п.4 статьи 365 Экологического кодекса РК говорится следующее:

«4. Местные исполнительные органы районов, городов районного и областного значения, городов республиканского значения, столицы реализуют государственную политику в области управления коммунальными отходами посредством:
13) обеспечения доступа для организаций, осуществляющих деятельность по сбору, транспортировке, сортировке, восстановлению, в том числе переработке, и удалению коммунальных отходов, к сведениям о регистрации населения в целях идентификации количества граждан, зарегистрированных по месту жительства».

Напомним, ранее жительница Актау получила жировку на холодную воду на сумму почти 63 000 тенге. В ТОО «МАЭК» сообщили, куда обращаться с жалобами.



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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:40
Справку жители могут самостоятельно взять посредством портала Egov.kz

А кто знает как получить данную справку? Ее разве не убрали?
 
 

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