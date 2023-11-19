Едва не угодил в колодец: куда звонить в Актау

По словам молодого человека, на днях вечером он проезжал по тротуару за домом №40 в 11 микрорайоне и едва не угодил в открытый колодец. Его спасло то, что у него на велосипеде был установлен фонарь.На сегодня, 19 ноября, как говорит велосипедист, у колодца поставили два кирпича ракушечника. Он по-прежнему открыт. Парень интересуется, куда можно обращаться в таких случаях.В ГКП «КЖСА» сообщили, что колодец будет закрыт.