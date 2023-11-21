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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:26

Просмотров: 319

На отсутствие питьевой воды пожаловались жители 11 микрорайона Актау

Со вчерашнего вечера, как утверждают жители 11 микрорайона, несколько домов остались без воды. В ГКП «КЖСА» прокомментировали ситуацию.

Фото автора
Вечером 20 ноября, примерно с 20:00, в доме №37, по словам жителей, отключили подачу питьевой воды. Такая же проблема наблюдалась в доме №40.

- Как надоели эти нескончаемые проблемы с порывами трубопровода! Уже устали, куда не обращаемся, везде одни отговорки, - сетуют жители дома №37.


На отсутствие питьевой воды пожаловались жители 11 микрорайона Актау


В ГКП «КЖСА» сообщили, что вчера был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды. Без водоснабжения остались дома №28, №29, №30, №31, №36, №37 и №40.

- В настоящее время проводятся работы по замене трубопровода. Подача воды ориентировочно будет возобновлена сегодня, 21 ноября, до 20:00, - сообщили в компании.



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