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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 09:49

Просмотров: 297

Аким Актау поручил управляющим компаниям отрегулировать тепло в многоквартирных домах

Специально созданная рабочая группа проводит проверку тепловых узлов в подвалах многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в городской администрации.

Иллюстративное фото с сайта siapress.ru
В Актау ведутся работы по регулированию тепловых сетей. Специально созданная для этой цели рабочая группа проводит проверку тепловых узлов в подвалах многоквартирных жилых домов.

В этой связи, глава города Улугбек Тналиев обратился к кооперативам собственников квартир и объединениям собственников имущества с просьбой ответственно отнестись к регулированию отопления многоквартирных жилых домов, а также напомнил об обязательности исполнения поручений специальной группы.

- Просим представителей обслуживающих организаций, КСК и ОСИ ответственно подойти к регулированию отопления и проверить трубы в подвальных помещениях жилых домов и в квартирах, которые они обслуживают. В некоторых домах происходит чрезмерное потребления (перегрев) тепла, а в некоторых нехватка тепла в многоквартирных жилых домах или же в микрорайонах города, - отметил аким города.



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Комментарии ( 1 )

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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 10:34
КСК и ОСИ заламывая руки бросились с низкого старта регулировать тепло. Очередную писульку спустили сверху вниз ни о чем, кто это будет контролировать ёкимат что-ли?
 
 

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