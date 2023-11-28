Аким Актау поручил управляющим компаниям отрегулировать тепло в многоквартирных домах

- Просим представителей обслуживающих организаций, КСК и ОСИ ответственно подойти к регулированию отопления и проверить трубы в подвальных помещениях жилых домов и в квартирах, которые они обслуживают. В некоторых домах происходит чрезмерное потребления (перегрев) тепла, а в некоторых нехватка тепла в многоквартирных жилых домах или же в микрорайонах города, - отметил аким города.

В Актау ведутся работы по регулированию тепловых сетей. Специально созданная для этой цели рабочая группа проводит проверку тепловых узлов в подвалах многоквартирных жилых домов.В этой связи, глава города Улугбек Тналиев обратился к кооперативам собственников квартир и объединениям собственников имущества с просьбой ответственно отнестись к регулированию отопления многоквартирных жилых домов, а также напомнил об обязательности исполнения поручений специальной группы.