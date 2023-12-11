Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 11 Декабря
+1...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 457.61 KZT
  • €1 = 493.07 KZT
  • 1 RUB = 4.99 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:46

Просмотров: 16

Опрос жителей Актау должны провести обслуживающие компании

Прошло заседание штаба по вопросу оплаты общедомовых нужд (ОДН) по электроэнергии и отоплению, передает пресс-служба городского акимата.

Заседание штаба. Фото предоставили в городском акимате
На совещании был обсужден вопрос оплаты населением ОДН по электроэнергии, непосредственно в ГКП «Актауское управление электрических сетей» и ТОО «Мангистау Жарык». Дан ряд поручений представителям обслуживающих учреждений.

Опрос жителей Актау должны провести обслуживающие компании


- До 1 марта 2024 года обслуживающие компании должны провести опрос населения многоквартирных жилых домов на предмет общедомовых нужд по электроэнергии, и предоставить протокол об итогах в ГКП «Актауское управление электрических сетей» и ТОО «Мангистау Жарык», - сообщил заместитель акима города Тилек Нурпеисов.


Опрос жителей Актау должны провести обслуживающие компании


Также заместитель акима поручил ответственным провести работы по переводу системы горячего водоснабжения (ГВС) на обратную сеть теплоснабжения многоквартирных жилых домов, у которых отсутствуют терморегуляторы. Обслуживающим учреждениям предстоит провести работы по регулировке тепловых сетей в многоквартирных домах.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика