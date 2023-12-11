Опрос жителей Актау должны провести обслуживающие компании

- До 1 марта 2024 года обслуживающие компании должны провести опрос населения многоквартирных жилых домов на предмет общедомовых нужд по электроэнергии, и предоставить протокол об итогах в ГКП «Актауское управление электрических сетей» и ТОО «Мангистау Жарык», - сообщил заместитель акима города Тилек Нурпеисов.

На совещании был обсужден вопрос оплаты населением ОДН по электроэнергии, непосредственно в ГКП «Актауское управление электрических сетей» и ТОО «Мангистау Жарык». Дан ряд поручений представителям обслуживающих учреждений.Также заместитель акима поручил ответственным провести работы по переводу системы горячего водоснабжения (ГВС) на обратную сеть теплоснабжения многоквартирных жилых домов, у которых отсутствуют терморегуляторы. Обслуживающим учреждениям предстоит провести работы по регулировке тепловых сетей в многоквартирных домах.