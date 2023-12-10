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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:08

Просмотров: 1375

Замену труб проводят на месте аварии в Актау

Специалистами ГКП «Каспий жылу, су арнасы» активно ведутся ремонтные работы, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото предоставили в городском акимате
Глава города Улугбек Тналиев лично держит вопрос на контроле. Проводится замена трубопровода.

- Сотрудники предприятия «КЖСА» полностью заменят участок старого трубопровода, на котором произошла авария. Новая труба была доставлена и в ближайшее время будет установлена на место. Выражаю искреннюю благодарность за ваше терпение. Также выражаю глубокую признательность сотрудникам предприятия «КЖСА», которые с большими усилиями работают над устранением аварии и делают все возможное для стабилизации подачи теплоснабжения. После замены данного участка трубопровода ситуация будет разрешена, - обратился аким города.



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Комментарии ( 5 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 00:26
капец! полночь! Ни отопления! Ни горячей воды!!!!!

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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Argallo (Посетители) Сегодня, 00:22
Просто БАРАНЫ! Труба с горячей водой без изоляции в ледяную землю, а мы потом удивляемся чего это горячая вода идет холодной и отопления нет. Челы в КЖСА вы в школе хотя бы учились, физику знаете? У вас потери тепла огромные просто так. За что вы деньги дерете неучи!! Еще одно доказательство того, что в домах горячая вода грязная идет это то, что в отопительных трубах та же самая вода иначе зачем и горячую воду отключили, а в отопительные трубы всегда заливают отработанную воду которая черная как нефть. Ей наверно сначала нефтяные скважины реально промывают, а потом пускают в город травить жителей!
 
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14679677 (Посетители) Вчера, 23:17
я думаю стенка совсем большая, нужно в следующий раз закупать супертонкостенные трубы. А учитывая что забывают про изоляцию, можно изготавливать из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 1,0 мм. Думаю сойдет)

ТУФ, так она еще шовная или показалось?
 
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 БО (Посетители) Вчера, 21:42
Понимаю так,что трубы закапывают без какой либо изоляции...Временщики...Без работы не останутся...21.45 .11 мкр. Ынтымак. отопления,горячей воды нет с раннего утра...
 
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 Банкир (Посетители) Вчера, 21:18
Писец, а летом чем думали?
 
 

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