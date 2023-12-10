Замену труб проводят на месте аварии в Актау

- Сотрудники предприятия «КЖСА» полностью заменят участок старого трубопровода, на котором произошла авария. Новая труба была доставлена и в ближайшее время будет установлена на место. Выражаю искреннюю благодарность за ваше терпение. Также выражаю глубокую признательность сотрудникам предприятия «КЖСА», которые с большими усилиями работают над устранением аварии и делают все возможное для стабилизации подачи теплоснабжения. После замены данного участка трубопровода ситуация будет разрешена, - обратился аким города.

Глава города Улугбек Тналиев лично держит вопрос на контроле. Проводится замена трубопровода.