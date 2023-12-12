Борьба с гололедом: в Актау посыпают дороги смесью песка и соли

Фото пресс-службы акимата города Актау
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».
В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.
В работах задействованы 7 мастеров, 140 дорожных рабочих, 5 водителей, 3 автомобиля-пескоразбрасывателя, 1 автопогрузчик, 6 автомобилей «Газель».
Смесью из 10 м3 песка и 8 тонн соли были посыпаны по следующим адресам:
- 33 микрорайон, дорога у Назарбаев Интеллектуальной школы;
- автомобильная дорога №20, торгово-развлекательный комплекс «Актау» - ЖК «Дукат»;
- автомобильная дорога № 14, гостиница «Ренессанс» - 8 мкр., д. 24;
- автомобильная дорога №14, АЗС «Нурас»;
- автомобильная дорога №22, ЖК «Грин Плаза»;
- автомобильная дорога №31, Восток-2, ТД «Анвар»;
- автомобильная дорога №24, Триумфальная арка - Центр адаптации;
- автомобильные дороги №12 и № 7;
- автомобильная дорога №12, между микрорайонами 5 и 7;
- 8 микрорайон, внутренняя дорога (сквозная дорога).
По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог имеется 749,50 куб.м песка и 130,40 тонн соли.
На работы на внутрирайонных автомобильных дорогах было задействовано 3 единицы техники и более 150 сотрудников ТОО «Акжол+К».
Сотрудники подрядной организации проводят работы по подсыпке песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов по следующим адресам:
- 26 мкр., возле мечети;
- 20 мкр., по периметру;
- 5 мкр., по периметру;
- 13 мкр., по периметру.
В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.
В работах задействованы 7 мастеров, 140 дорожных рабочих, 5 водителей, 3 автомобиля-пескоразбрасывателя, 1 автопогрузчик, 6 автомобилей «Газель».
Смесью из 10 м3 песка и 8 тонн соли были посыпаны по следующим адресам:
- 33 микрорайон, дорога у Назарбаев Интеллектуальной школы;
- автомобильная дорога №20, торгово-развлекательный комплекс «Актау» - ЖК «Дукат»;
- автомобильная дорога № 14, гостиница «Ренессанс» - 8 мкр., д. 24;
- автомобильная дорога №14, АЗС «Нурас»;
- автомобильная дорога №22, ЖК «Грин Плаза»;
- автомобильная дорога №31, Восток-2, ТД «Анвар»;
- автомобильная дорога №24, Триумфальная арка - Центр адаптации;
- автомобильные дороги №12 и № 7;
- автомобильная дорога №12, между микрорайонами 5 и 7;
- 8 микрорайон, внутренняя дорога (сквозная дорога).
По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог имеется 749,50 куб.м песка и 130,40 тонн соли.
На работы на внутрирайонных автомобильных дорогах было задействовано 3 единицы техники и более 150 сотрудников ТОО «Акжол+К».
Сотрудники подрядной организации проводят работы по подсыпке песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов по следующим адресам:
- 26 мкр., возле мечети;
- 20 мкр., по периметру;
- 5 мкр., по периметру;
- 13 мкр., по периметру.
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