Борьба с гололедом: в Актау посыпают дороги смесью песка и соли

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда на ночное дежурство вышли работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020».



В первую очередь от наледи очищены дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.



В работах задействованы 7 мастеров, 140 дорожных рабочих, 5 водителей, 3 автомобиля-пескоразбрасывателя, 1 автопогрузчик, 6 автомобилей «Газель».



Смесью из 10 м3 песка и 8 тонн соли были посыпаны по следующим адресам:



- 33 микрорайон, дорога у Назарбаев Интеллектуальной школы;

- автомобильная дорога №20, торгово-развлекательный комплекс «Актау» - ЖК «Дукат»;

- автомобильная дорога № 14, гостиница «Ренессанс» - 8 мкр., д. 24;

- автомобильная дорога №14, АЗС «Нурас»;

- автомобильная дорога №22, ЖК «Грин Плаза»;

- автомобильная дорога №31, Восток-2, ТД «Анвар»;

- автомобильная дорога №24, Триумфальная арка - Центр адаптации;

- автомобильные дороги №12 и № 7;

- автомобильная дорога №12, между микрорайонами 5 и 7;

- 8 микрорайон, внутренняя дорога (сквозная дорога).



По данным ТОО «Компания Строй Инвест 2020», в настоящее время для засыпки дорог имеется 749,50 куб.м песка и 130,40 тонн соли.



На работы на внутрирайонных автомобильных дорогах было задействовано 3 единицы техники и более 150 сотрудников ТОО «Акжол+К».



Сотрудники подрядной организации проводят работы по подсыпке песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов по следующим адресам:



- 26 мкр., возле мечети;

- 20 мкр., по периметру;

- 5 мкр., по периметру;

- 13 мкр., по периметру.