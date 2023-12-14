В Актау ведутся работы по уборке дорог от снега и засыпке песчано-соляной смесью

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда в ночь на 14 декабря и утром работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» очистили дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.В данных работах задействовано 134 рабочих, 4 пескоразбрасывателя, погрузчик, 7 Газелей и 3 автобуса.Смесью из 11,25м3 песка и 9 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:- автодорога №3, памятник «Кашаган» и ТД «Ардагер», (спуск);- автомобильная дорога №7, кафе «Айдын», спуск;- автомобильная дорога №7, «Самал Резиденция» (спуск);- автомобильная дорога №15, между 14 и 15, спуск;- автомобильная дорога №21, ТД «Асар-С», спуск;- пересечение автомобильных дорог №21 и 16, (спуск);- автомобильная дорога №25, ТД «Шеркала», (спуск);- перекресток автомобильных дорог №9 и 14, объезд возле рынка (круговой);- автомобильная дорога № 9, ТД «Заман», (спуск);- автомобильная дорога №1, Ботанический сад – «Заман» (спуск).В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики гололеда проводятся работы по очистке дорог от снега по следующим адресам:- автомобильная дорога № 21, возле торгового центра «Асар-С» (спуск-подъем);- автомобильная дорога №21б, 26 микрорайон, областная больница (спуск-подъем);- автомобильная дорога № 9, ТЦ «Заман» (спуск-подъем);- автомобильная дорога №10, микрорайон 5, приусадебный участок 1;- автомобильная дорога № 3, памятник «Кашаган» (круговой, спуск-подъезд);- автомобильная дорога № 16 Б, между 9 и 14 микрорайонами;- автомобильная дорога № 15, между микрорайонами 14 и 15;- автомобильная дорога № 7, «Самал Резиденция»- 4 микрорайон дом 9;- автомобильная дорога №1, возле ТЦ «Дана» (поров);- автомобильная дорога №14, дорога Военкомат-ГУВД;- на автомагистралях №3, 3А, 7, 18, 20, 24, 26, 31, остановках и пешеходных дорожках.Также на эти работы по отчистке дорог внутри микрорайонов было задействовано 3 единицы техники и более 200 сотрудников учреждения «Акжол+К». Сотрудниками подрядной организации проводятся работы по засыпке 4 тонн песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.