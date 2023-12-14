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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 13:04

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В Актау ведутся работы по уборке дорог от снега и засыпке песчано-соляной смесью

Дороги и пешеходные дорожки в Актау ночью и утром были засыпаны смесью, состоящей из 11,25м3 песка и 9 тонн соли. Работы по очистке дорог от снега ведутся интенсивно, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата города Актау
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения гололёда в ночь на 14 декабря и утром работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» очистили дорожные спуски и подъёмы, автобусные остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, лестницы внутри микрорайонов, пешеходные дорожки.

В данных работах задействовано 134 рабочих, 4 пескоразбрасывателя, погрузчик, 7 Газелей и 3 автобуса.

Смесью из 11,25м3 песка и 9 тонн соли были посыпаны дороги по следующим адресам:

- автодорога №3, памятник «Кашаган» и ТД «Ардагер», (спуск);
- автомобильная дорога №7, кафе «Айдын», спуск;
- автомобильная дорога №7, «Самал Резиденция» (спуск);
- автомобильная дорога №15, между 14 и 15, спуск;
- автомобильная дорога №21, ТД «Асар-С», спуск;
- пересечение автомобильных дорог №21 и 16, (спуск);
- автомобильная дорога №25, ТД «Шеркала», (спуск);
- перекресток автомобильных дорог №9 и 14, объезд возле рынка (круговой);
- автомобильная дорога № 9, ТД «Заман», (спуск);
- автомобильная дорога №1, Ботанический сад – «Заман» (спуск).

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики гололеда проводятся работы по очистке дорог от снега по следующим адресам:

- автомобильная дорога № 21, возле торгового центра «Асар-С» (спуск-подъем);
- автомобильная дорога №21б, 26 микрорайон, областная больница (спуск-подъем);
- автомобильная дорога № 9, ТЦ «Заман» (спуск-подъем);
- автомобильная дорога №10, микрорайон 5, приусадебный участок 1;
- автомобильная дорога № 3, памятник «Кашаган» (круговой, спуск-подъезд);
- автомобильная дорога № 16 Б, между 9 и 14 микрорайонами;
- автомобильная дорога № 15, между микрорайонами 14 и 15;
- автомобильная дорога № 7, «Самал Резиденция»- 4 микрорайон дом 9;
- автомобильная дорога №1, возле ТЦ «Дана» (поров);
- автомобильная дорога №14, дорога Военкомат-ГУВД;
- на автомагистралях №3, 3А, 7, 18, 20, 24, 26, 31, остановках и пешеходных дорожках.

Также на эти работы по отчистке дорог внутри микрорайонов было задействовано 3 единицы техники и более 200 сотрудников учреждения «Акжол+К». Сотрудниками подрядной организации проводятся работы по засыпке 4 тонн песчано-соляной смеси на автомобильных и пешеходных дорожках внутри микрорайонов.




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В Актау ведутся работы по уборке дорог от снега и засыпке дорог песчано-соляной смесью


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