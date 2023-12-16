Уходит «в никуда»: когда устранят порыв в Актау

- Детям это забава кататься на замерзшем катке, но дефицитная вода просто улетучивается, - сетуют жители.

По словам жителей 22 микрорайона, у дома №5 неделю назад произошел порыв трубопровода. Ремонтными работами так никто и не занялся. Вода просто растекается.В ГКП «КЖСА» сообщили, что произошел порыв трубопровода тепловой сети. Бригада уже работает на месте. Завершить работы планируется сегодня вечером.