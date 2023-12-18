«В некоторых квартирах недостаточно тепла»: специалисты осмотрели батареи жителей 26 микрорайона Актау

- Несмотря на наличие тепла в некоторых квартирах, в других оно поступает недостаточно. Это указывает на проблемы с циркуляцией тепла. КСК «Бахыт» в настоящее время проводит работы по регулированию отопления, - рассказал специалист отдела жилищной инспекции Аслан Сабитов.

Специалисты проверили систему отопления в каждой из квартир и сообщили, что в данном жилом доме имеется отопление, но в некоторых квартирах недостаточно тепла.Напомним, замерзающие жильцы дома №31 в 26 микрорайоне пожаловались на коммунальные проблемы. Они утверждали, что в четырех подъездах уже 10 дней как нет отопления.