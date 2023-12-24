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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:33

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Работы на месте прорыва завершили в Актау

О завершении ремонтных работ на тепловых сетях сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Фото ГКП «КЖСА»
Тепловые узлы по этим адресам открыты:

- 16 микрорайон, дома №31,33/3, 33/7,43, 43/1,43/2, 43/3,49,50,55,56,57,59, 60, 61,63,63/1, 63/2,64,67,68,69, 77,79,85, 86,86/1, 89,90, 91,92, 93,94;
- 17 микрорайон, дома №№3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115/1,217, 217/1-үй, «Дворец школьников», колледж, бизнес-центры;
- 18 микрорайон, дома №3,18,19,20,21,28, «Шахар Плаза», ЖК «Империя Тауэрс»;
- 18А микрорайон полностью;
- 19 микрорайон, дома №5,13,15;
- 20 микрорайон, дома №5,7,17;
- 20А микрорайон, дом №21.

Ранее сообщалось, что в ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды.



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