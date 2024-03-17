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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:32

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«С нас требуют деньги»: проблемы с отоплением испытывают жильцы малосемеек в Актау

Жители трех домов малосемейного типа в 31Б микрорайоне просят решить проблему с постоянными порывами и отключением отопления.

Очередной порыв. Фото предоставили жители 31Б микрорайона
В зимнее время жильцы домов №5, №6 и №7 в 31Б микрорайоне не единожды сталкивались с отключением отопления в своих квартирах. Проблема решалась в течение двух дней и его подавали.

«С нас требуют деньги»: проблемы с отоплением испытывают жильцы малосемеек в Актау


С начала марта отопления в домах нет уже две недели. Вчера, 16 марта, его дали, но сегодня, 17 марта, снова отключили. Всю вину люди возлагают на обслуживающую компанию ТОО «Алимар-Курылыс», которая, по их словам, не выполняет свою работу должным образом.

«С нас требуют деньги»: проблемы с отоплением испытывают жильцы малосемеек в Актау


Четырнадцатого марта прошло собрание жильцов с обслуживающей компанией. Ее руководитель, как утверждают актаусцы, поставил им условия, что он приступит к устранению порыва только при условии повышения тарифа жильцам и счетов за ремонтные работы. К тому же, чтобы нормализовалось давление, жильцов обязывают установить насос за 850 тысяч тенге.

Также, как говорят горожане, «Алимар-Курылыс» не желает заниматься обшивкой домов, ссылаясь на то, что будет взимать средства на эти работы с жильцов. Они не знают, законны ли действия руководителя обслуживающей компании.

«С нас требуют деньги»: проблемы с отоплением испытывают жильцы малосемеек в Актау


Жители обращались в службу «109», КЖСА, Telegram-чат акима Мангистауской области, но безрезультатно. Они считают, что их просто «маринуют» и слуги народа перекидывают «стрелки» друг на друга.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» корреспонденту Lada.kz ответили, что проблема в тепловых сетях обслуживающей организации «Алимар-Курылыс». Сами коммунальщики заверили, что отключений с их стороны не было.



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