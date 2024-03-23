Замкнутый круг: Кто поможет жителям малосемеек в Актау с проблемами отопления

- Продолжать нести такие расходы мы не можем. За свой счет мы устранили два порыва, - заявляют в ТОО «Алимар-Курылыс».

В организации сообщили, что занимаются обслуживанием домов №5, №6 и №7 в течение семи лет. Компания своими силами содержит наружные сети тепловодоснабжения, несмотря на то, что в тарифах эти расходы не заложены.Обслуживающая компания направила письмо акиму Актау, а также в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» о передаче наружных сетей в государственные организации. На текущий момент ТОО «Алимар-Курылыс» ожидает ответа от городского акимата.Напомним, ранее жители малосемеек жаловались на постоянные порывы и отключение отопления. Они отмечали, что проблема не решается продолжительное время из-за того, что компетентные лица перекидывают ответственность друг на друга.