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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:04

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Замкнутый круг: Кто поможет жителям малосемеек в Актау с проблемами отопления

Ситуацию с порывами и отключением отопления жильцам трех домов малосемейного типа в 31Б микрорайоне прокомментировали в обслуживающей компании ТОО «Алимар-Курылыс».

Очередной порыв. Фото предоставили жители 31Б микрорайона
В организации сообщили, что занимаются обслуживанием домов №5, №6 и №7 в течение семи лет. Компания своими силами содержит наружные сети тепловодоснабжения, несмотря на то, что в тарифах эти расходы не заложены.

Замкнутый круг: Кто поможет жителям малосемеек в Актау с проблемами отопления


- Продолжать нести такие расходы мы не можем. За свой счет мы устранили два порыва, - заявляют в ТОО «Алимар-Курылыс».


Обслуживающая компания направила письмо акиму Актау, а также в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» о передаче наружных сетей в государственные организации. На текущий момент ТОО «Алимар-Курылыс» ожидает ответа от городского акимата.

Замкнутый круг: Кто поможет жителям малосемеек в Актау с проблемами отопления


Напомним, ранее жители малосемеек жаловались на постоянные порывы и отключение отопления. Они отмечали, что проблема не решается продолжительное время из-за того, что компетентные лица перекидывают ответственность друг на друга.



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