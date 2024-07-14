«Озеро» образовалось у флагштока в Актау

Из-за порыва трубы вода в большом количестве растеклась на участке, расположенном у флагштока в 12 микрорайоне. Ситуацию прокомментировали в ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

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По словам жителей 12 микрорайона, вода под большим напором выходила наружу, образовав целое «озеро».

Как сообщили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы», на трубопроводе питьевой воды произошел порыв.

В связи с проведением ремонтных работ по замене запорных арматур временно отключена подача воды в доме №20. Ориентировочно до 21:00 часов, - сообщили в коммунальной службе.

Напомним, на этой неделе в 19 микрорайоне жители перекрыли автодорогу из-за отсутствия в их квартирах воды.

В Сети обсуждается ситуация с дефицитом питьевой воды в Мангистауской области.

Жителям предлагают подписать петицию об обеспечении питьевой водой жителей Актау.