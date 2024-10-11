Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям

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На очередной XVI сессии городского маслихата аким Актау заявил о готовности аварийных бригад коммунальных предприятий.

В этом году проводится замена 11,5 км магистральных тепловых сетей, которые не обновлялись уже 50 лет. По информации компании-подрядчика, монтажные работы скоро завершатся. После замены труб количество аварийных неисправностей в тепловых сетях снизится. Во время гидравлических испытаний могут быть обнаружены дефекты на других участках трубопровода. В настоящее время аварийные бригады коммунальных служб находятся в полной готовности, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

Напомним, реконструкция тепловых сетей в Актау началась в мае текущего года. Более 5 месяцев жители областного центра обходятся без горячей воды. Сроки сдачи объекта и начала опрессовки постоянно переносятся. По последним данным, завершить объекты планируется 12 октября.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождаются жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей, как пешеходы, так и автомобилисты испытывают трудности в передвижении. От процесса страдает и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляют после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау.