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05.11.2024, 14:27

МАЭК: Из-за ураганного ветра произошло отключение десяти линий электропередач

Коммунальная жизнь 0 2 320 Александр Рыжих

Из-за погодных условий произошло отключение семи отходящих от шин электростанций ТОО «МАЭК» линий электропередач напряжения 110 киловатт и трех линий электропередач напряжением 35 киловатт. Три из них снабжают электричеством Актау.

Иллюстративное фото из архива
Иллюстративное фото из архива

Непогода стала причиной отключения десяти линий электропередач, три из которых обеспечивают электроэнергией Актау. Отключение произошло в 11:29 сегодня, 5 ноября.

В 11:41 включили одну из них. В 11:48 – вторую, в 12:02 – все оставшиеся линии, режим электроснабжения со стороны ТОО «МАЭК» полностью восстановлен, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.

Напомним, на массовое отключение электроэнергии жаловались жители Актау. Помимо этого, из-за отключения света в городе перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. 

 

 

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Комментарии

2 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Меня, как энергетика, коробят ошибки журналистов путающих мощность и напряжение
06.11.2024, 03:34
OpenSuser
OpenSuser
Напряжение измеряется в вольтах, а не ваттах.
05.11.2024, 09:42
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