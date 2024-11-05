МАЭК: Из-за ураганного ветра произошло отключение десяти линий электропередач

Из-за погодных условий произошло отключение семи отходящих от шин электростанций ТОО «МАЭК» линий электропередач напряжения 110 киловатт и трех линий электропередач напряжением 35 киловатт. Три из них снабжают электричеством Актау.

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Непогода стала причиной отключения десяти линий электропередач, три из которых обеспечивают электроэнергией Актау. Отключение произошло в 11:29 сегодня, 5 ноября.

В 11:41 включили одну из них. В 11:48 – вторую, в 12:02 – все оставшиеся линии, режим электроснабжения со стороны ТОО «МАЭК» полностью восстановлен, - пояснили в пресс-службе энергокомбината.

Напомним, на массовое отключение электроэнергии жаловались жители Актау. Помимо этого, из-за отключения света в городе перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало.