Три микрорайона в Актау частично остались без электроэнергии

Жители 34, 38 и 39 микрорайонов частично остались без электроэнергии. Ситуацию прокомментировали в ГКП «АУЭС».
Сегодня, 2 февраля, около 10:48 часов жители 34 микрорайона пожаловались на отключение электроэнергии.
С утра отключили электричество, что-то в последнее время слишком часто отключают, — пожаловались жители 34 микрорайона.
По информации ГКП «АУЭС» бригада выехала на место для устранения неполадок.
Частичное отключение электроэнергии в 34, 38, 39 микрорайонах. Бригада взяла в работу, - сообщили в предприятии.
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