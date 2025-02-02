Три микрорайона в Актау частично остались без электроэнергии

Жители 34, 38 и 39 микрорайонов частично остались без электроэнергии. Ситуацию прокомментировали в ГКП «АУЭС».

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Сегодня, 2 февраля, около 10:48 часов жители 34 микрорайона пожаловались на отключение электроэнергии.

С утра отключили электричество, что-то в последнее время слишком часто отключают, — пожаловались жители 34 микрорайона.

По информации ГКП «АУЭС» бригада выехала на место для устранения неполадок.