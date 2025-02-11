В Актау приступили к уборке дорог от снега

Коммунальщики вышли на борьбу со снегом. Дороги и тротуары областного центра засыпаны 60 тоннами песчано-соляной смеси. Работы по очистке дорог и остановок продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба городского акимата.

Очистка тротуара. Фото автора

Для обеспечения безопасности дорожного движения работники ТОО «Компания Строй Инвест 2020» в первую очередь очищают опасные участки, остановки и пешеходные дорожки. В работах задействованы 82 рабочих и 21 единица спецтехники.

Ночью и утром 60 тоннами песчано-соляной смеси были засыпаны:

- автомобильная дорога №9, ТД «Заман» (спуск и подъем);

- автодорога №3, памятник «Кашаган» и ТД «Ардагер» (спуск и подъем);

- автомобильная дорога между 14 и 15 микрорайонами (спуск и подъем);

- автомобильная дорога между 9 и 14 микрорайонами (спуск и подъем);

- автомобильная дорога в 15 микрорайоне, «Самал Резиденция» (спуск и подъем).

Фото пресс-службы городского акимата.

Также более 400 рабочих ТОО «Актау Сервис Курылыс» посыпают дороги и пешеходные дорожки внутри всех микрорайонов города. Для этого коммунальные службы города выделили 10 тонн песчано-соляной смеси.

Напомним, синоптики прогнозируют, что снег в Актау будет идти в течение первой половины дня.