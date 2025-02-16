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16.02.2025, 10:26

Четыре дня жильцы дома в Актау ждут питьевую воду

Коммунальная жизнь 0 3 950 Сергей Кораблев

Жильцы дома №3 во 2 микрорайоне обратились к корреспонденту Lada.kz, рассказав о том, что по вине обслуживающей компании они четвертый день сидят без питьевой воды.

Фото жильцов дома №3 во 2 микрорайоне
Фото жильцов дома №3 во 2 микрорайоне

По словам жителей четырехэтажного дома, питьевой воды в квартирах нет с четверга, 13 февраля. Обслуживающая компания, ЖЭК «Нурике», обещала устранить проблему в пятницу. После заверили, что подачу воды возобновят в субботу. Уже 15 февраля жильцам заявили о новых сроках – до понедельника, 17 февраля.

Обстоятельства вынудили большинство жильцов собраться и совместно зафиксировать проблемную ситуацию в подвале дома. На место также прибыла полиция, которая так и не смогла повлиять на разрешение ситуации.

В подвале один из жльцов дома заснял пластиковый водопровод, по которому течет питьевая вода. Здесь произошел порыв. 

Счетчик крутит, а вода просто растекается в подвале. А сколько намотало за эти дни? И все повесят на нас?! Требуем тщательного разбирательства, - возмущены жители.

О проблеме жильцы дома рассказали в Telegram-чате акима Мангистауской области, однако на обращение представители власти не ответили.

Люди говорят, что их дом проблемный. К примеру, в ноябре прошлого года из-за порыва они остались на долгое время без отопления.

Корреспондент Lada.kz ожидает ответ от компетентных органов.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
StarlightDragon
StarlightDragon
А самим взять утюг и запаять? Или вентиль хотя бы перекрыть временно чтобы не разводить грязь в подвале и сэкономить свои деньги?
16.02.2025, 05:47
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