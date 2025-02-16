Четыре дня жильцы дома в Актау ждут питьевую воду

Жильцы дома №3 во 2 микрорайоне обратились к корреспонденту Lada.kz, рассказав о том, что по вине обслуживающей компании они четвертый день сидят без питьевой воды.
По словам жителей четырехэтажного дома, питьевой воды в квартирах нет с четверга, 13 февраля. Обслуживающая компания, ЖЭК «Нурике», обещала устранить проблему в пятницу. После заверили, что подачу воды возобновят в субботу. Уже 15 февраля жильцам заявили о новых сроках – до понедельника, 17 февраля.
Обстоятельства вынудили большинство жильцов собраться и совместно зафиксировать проблемную ситуацию в подвале дома. На место также прибыла полиция, которая так и не смогла повлиять на разрешение ситуации.
В подвале один из жльцов дома заснял пластиковый водопровод, по которому течет питьевая вода. Здесь произошел порыв.
Счетчик крутит, а вода просто растекается в подвале. А сколько намотало за эти дни? И все повесят на нас?! Требуем тщательного разбирательства, - возмущены жители.
О проблеме жильцы дома рассказали в Telegram-чате акима Мангистауской области, однако на обращение представители власти не ответили.
Люди говорят, что их дом проблемный. К примеру, в ноябре прошлого года из-за порыва они остались на долгое время без отопления.
Корреспондент Lada.kz ожидает ответ от компетентных органов.
Комментарии1 комментарий(ев)