Публичные слушания по тарифам на подачу воды пройдут в Шетпе

В Мангистауском районе собираются пересмотреть тарифы на подачу воды, передает Lada.kz .

Фото: kz.kursiv.media

Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области проводит публичные слушания по поступившей заявке в упрощенном порядке ГКП «Дария» на утверждение тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу по подаче воды по распределительным сетям.

Мероприятие состоится 5 мая 2025 года в 15:00 часов в здании 25/3 по улице Курылысшы села Шетпе.

Департамент приглашает к участию всех заинтересованных лиц.