ЧП в нижней зоне: питьевую воду отключили в Актау

В связи с порывом на питьевом трубопроводе в нижней зоне сегодня, 11 мая, в ряде микрорайонов отключили воду, сообщает Lada.kz .

Фото: obvk.kz

По данным ГКП «Каспий жылу, су арнасы», питьевую воду отключили из-за порыва в 22 микрорайоне.

Так, под ограничение полностью попал 22 микрорайон, а также караоке-бар «Эдем», баня «Kuat» в 6А микрорайоне, дорожно-строительная компания ИП Гатин, «Kazfruit», автомойка «Куан», АО «QazaqGaz Aimaq» и кафе в 21 микрорайоне, канализационная насосная станция (КНС-5), Мангистауский энергетический колледж имени, Мангистауский политехнический колледж, департамент юстиции, АО «Каскор-Транссервис» и Актауский центр социальной адаптации в 3Б микрорайоне.

В предприятии добавили, что ориентировочно подачу питьевой воды возобновят до 20:00 часов.