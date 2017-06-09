Жители Актау пожаловались на отсутствие и низкую температуру горячей воды

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Жители 19 дома 14 микрорайона Актау рассказали, что отсутствие горячей воды летом - ежегодная проблема. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали причины отсутствия и низкой температуры горячей воды.



- Если идет холодная вода вместо горячей, то причина - в условиях транспортировки воды ТОО «КЖСА». Они обязаны доставить по своим сетям до жителей Актау горячую воду. С нашей стороны соблюден температурный режим и давление. На выходе температура воды составляет 79 градусов. Если бы «КЖСА» правильно транспортировал воду, то она была бы горячей. Возможно, у них отсутствует изоляция на трубопроводе. Горячее водоснабжение осуществляется по летней тупиковой схеме, то есть по одному трубопроводу (по прямой или обратной сети). Сейчас отсутствует циркуляция в системе водоснабжения, вода подается только в сторону потребителя. Мы отключаем циркуляцию для того, чтобы летом иметь возможность ремонтировать свои тепловые сети для подготовки к следующему отопительному сезону. Включение циркуляции ничего не изменит - в наших сетях вода идет горячая. Руководству «КЖСА» необходимо у себя искать причины, - сказал Станислав Левко, главный инженер завода по производству дистиллята и промышленного тепло-водоснабжения ТОО «МАЭК-Казатомпром».



В ТОО «КЖСА» заявили, что причиной отсутствия горячей воды является тупиковая схема и отсутствие циркуляции в системе водоснабжения.



- Когда отопительный сезон заканчивается, у нас возникает эта проблема. ТОО «МАЭК-Казатомпром» на нас ссылается, но это неправильно. Сейчас в городе двухтрубная система. Зимой вода циркулирует и возвращается обратно на МАЭК. Летом они отключают одну трубу. Циркуляции нет. До крайних домов в микрорайоне горячая вода поступает уже холодной. Фактически горячая вода есть, но она уже остывшая. Жителям просто необходимо сливать воду, и тогда она пойдет горячей. Другого выхода нет. Мы неоднократно обращались к руководству ТОО «МАЭК-Казатомпром», чтобы они не убирали циркуляцию. Жители звонят нам и ругаются, но эта не наша вина. Пока «МАЭК» не поставит сети на циркуляцию, проблема не исчезнет, - рассказал Батырбай Кульжанов, заместитель главного инженера по производству ГКП «КЖСА».



Расскажите в комментариях, как вы решаете проблемы с горячей водой?