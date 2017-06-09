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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:14

Просмотров: 629

Жители Актау пожаловались на отсутствие и низкую температуру горячей воды

Жители 14, 15, 26, 28 и 30 микрорайонов пожаловались на проблемы с подачей горячей воды после отключения отопления. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сослались на несоблюдение ТОО «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА) условий транспортировки воды. В «КЖСА» заявили, что причиной отсутствия горячей воды стала «тупиковая» схема водоснабжения.

Фото tula.aif.ru
Жители 19 дома 14 микрорайона Актау рассказали, что отсутствие горячей воды летом - ежегодная проблема. В ТОО «МАЭК-Казатомпром» прокомментировали причины отсутствия и низкой температуры горячей воды.

- Если идет холодная вода вместо горячей, то причина - в условиях транспортировки воды ТОО «КЖСА». Они обязаны доставить по своим сетям до жителей Актау горячую воду. С нашей стороны соблюден температурный режим и давление. На выходе температура воды составляет 79 градусов. Если бы «КЖСА» правильно транспортировал воду, то она была бы горячей. Возможно, у них отсутствует изоляция на трубопроводе. Горячее водоснабжение осуществляется по летней тупиковой схеме, то есть по одному трубопроводу (по прямой или обратной сети). Сейчас отсутствует циркуляция в системе водоснабжения, вода подается только в сторону потребителя. Мы отключаем циркуляцию для того, чтобы летом иметь возможность ремонтировать свои тепловые сети для подготовки к следующему отопительному сезону. Включение циркуляции ничего не изменит - в наших сетях вода идет горячая. Руководству «КЖСА» необходимо у себя искать причины, - сказал Станислав Левко, главный инженер завода по производству дистиллята и промышленного тепло-водоснабжения ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В ТОО «КЖСА» заявили, что причиной отсутствия горячей воды является тупиковая схема и отсутствие циркуляции в системе водоснабжения.

- Когда отопительный сезон заканчивается, у нас возникает эта проблема. ТОО «МАЭК-Казатомпром» на нас ссылается, но это неправильно. Сейчас в городе двухтрубная система. Зимой вода циркулирует и возвращается обратно на МАЭК. Летом они отключают одну трубу. Циркуляции нет. До крайних домов в микрорайоне горячая вода поступает уже холодной. Фактически горячая вода есть, но она уже остывшая. Жителям просто необходимо сливать воду, и тогда она пойдет горячей. Другого выхода нет. Мы неоднократно обращались к руководству ТОО «МАЭК-Казатомпром», чтобы они не убирали циркуляцию. Жители звонят нам и ругаются, но эта не наша вина. Пока «МАЭК» не поставит сети на циркуляцию, проблема не исчезнет, - рассказал Батырбай Кульжанов, заместитель главного инженера по производству ГКП «КЖСА».

Расскажите в комментариях, как вы решаете проблемы с горячей водой?


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Комментарии ( 10 )

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  • alixah
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 17:36
МАЭК
Возможно, у них отсутствует изоляция на трубопроводе. Горячее водоснабжение осуществляется по летней тупиковой схеме, то есть по одному трубопроводу (по прямой или обратной сети). Сейчас отсутствует циркуляция в системе водоснабжения, вода подается только в сторону потребителя. Мы отключаем циркуляцию для того, чтобы летом иметь возможность ремонтировать свои тепловые сети


КЖСА:

В ТОО «КЖСА» заявили, что причиной отсутствия горячей воды является тупиковая схема и отсутствие циркуляции в системе водоснабжения


Они одно и тоже говорят же tost

Местные власти только могут помочь и определить ответственного.

Это так сложно сделать, последние 10 лет такая проблема во всем городе существует.
 
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  • Skyler
  • alixah
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:16
Алға Актау! Вперед!

 
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  • Skyler
  • Сергей Владимиров
  • alixah
 nurlan-76 (Посетители) Сегодня, 17:16
Народ не трате нервные клетки.Установите бойлер
они не так дороги...Окупиться в течении года.И перестаньте пользоваться горячей водой...Нет необходимости сливать ржавую воду...Перестаньте кормит МАЭК...
 
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  • Слушатель
  • alixah
 zhanino (Посетители) Сегодня, 17:04
Bazilik,
поддерживаю идею с петицией, у нас в 15 мкр - 62, также с мая по октябрь нет горячей воды. тут все про ЭКСПО энергия будущего, когда в Актау, элементарных условий нет
 
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  • Слушатель
  • zhanino
  • alixah
 Bazilik (Посетители) Сегодня, 16:49
Каждый год, с мая по октябрь включительно одна и та же проблема!!! angry С горячей стороны идет грязная холодная жижа, ее и водой не назовешь.Вот народ и ставит бойлеры, кому охота спускать воду пока она потеплеет?
Может акиму города и области петицию написать? Кто то же должен решить эту проблему?
В других городах Казахстана нет такой проблемы, вот только в Актау.
 
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Web (Главные редакторы) Сегодня, 16:45
cas177cas,спасибо, поправили
 
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  • Слушатель
  • zhanino
  • Skyler
  • Сергей Владимиров
  • alixah
 патриотка (Посетители) Сегодня, 16:34
маэк вообще совесть потерял.дерут с народа всеми способами.и еще других виноватыми делают. пусть включают циркуляцию.это они специально делают чтобы
народ побольше горячую воду спускал.это по всему городу так
 
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cas177cas (Посетители) Сегодня, 16:31
Исправьте- Станислав Левко. а никак вы написали.все таки главный инженер ЗПДиПТВС
 
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  • alixah
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 16:30
я не помню времен когда летом у меня текла из горячего крана - горячая вода, всегда холодной технической купался, завидуя тем у кого питьевая, так как летом питьевая горячая))
 
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 albatross (Посетители) Сегодня, 16:30
Расскажите в комментариях, как вы решаете проблемы с горячей водой?


Надоело слушать этих двух клоунов-гл.инженеров! Друг на друга тыкают пальцами,а страдают жильцы. Надоело! Я себе 2 года назад установил бойлер и больше не заморачиваюсь на счёт горячей воды.

Жителям просто необходимо сливать воду, и тогда она пойдет горячей. Другого выхода нет.

Да я бы рад пойти на это и даже делал бы это с пользой,деревья поливал бы у дома,пока не пойдёт горячая. Но! Только если кто-нибудь из этих двух предприятий возьмёт на себя оплату за слив! Уфффф! О чём это я!?
 
 

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