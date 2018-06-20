В ТОО «МАЭК-Казатомпром» назвали суточный объем производства питьевой воды в Актау

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В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что в сутки производится 44 000 кубических метров воды.
- При необходимости можно увеличить выработку до 52 000 кубических метров в сутки, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В настоящее время, как рассказали на комбинате, эксплуатируют восемь опреснительных установок.
- Дистилляционные опреснительные установки введены в работу с 1980 по 1989 годы. Нормативный срок эксплуатации таких установок составляет 20 лет. Эксплуатационный ресурс этих установок полностью выработан, но они находятся в исправном техническом состоянии и продолжают вырабатывать продукцию, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В 2008 году введены в эксплуатацию две опреснительные установки израильского производства с технологией «падающей пленки».
- Производительность каждой установки - 6000 кубических метров дистиллята в сутки, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В 2014 году построены опреснительные установки французского производства.
- Проектная производительность каждой установки составляет 12 000 кубических метров дистиллята в сутки. Установки пока не вышли на проектную мощность по выработке дистиллята, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, ранее Сабит Желкушинов, представитель комбината, сообщил, что суточный объем потребления питьевой воды в городе составляет 31 000 кубических метров.
От технической воды отказались более половины жителей Актау.
Широкий резонанс среди актаусцев вызвала статья «Обреченные Каспием», в которой израильские ученые предсказывают рост числа онкологических заболеваний из-за длительного употребления опресненной морской воды. Доводы ученых опроверг Нурлан Джариев, директор ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер».
Позже на эту тему высказались в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.
Уровень дейтерия, содержание которого в питьевой воде Актау обеспокоило израильских ученых, сравнили с показателями московской водопроводной воды.
- При необходимости можно увеличить выработку до 52 000 кубических метров в сутки, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В настоящее время, как рассказали на комбинате, эксплуатируют восемь опреснительных установок.
- Дистилляционные опреснительные установки введены в работу с 1980 по 1989 годы. Нормативный срок эксплуатации таких установок составляет 20 лет. Эксплуатационный ресурс этих установок полностью выработан, но они находятся в исправном техническом состоянии и продолжают вырабатывать продукцию, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В 2008 году введены в эксплуатацию две опреснительные установки израильского производства с технологией «падающей пленки».
- Производительность каждой установки - 6000 кубических метров дистиллята в сутки, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
В 2014 году построены опреснительные установки французского производства.
- Проектная производительность каждой установки составляет 12 000 кубических метров дистиллята в сутки. Установки пока не вышли на проектную мощность по выработке дистиллята, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».
Напомним, ранее Сабит Желкушинов, представитель комбината, сообщил, что суточный объем потребления питьевой воды в городе составляет 31 000 кубических метров.
От технической воды отказались более половины жителей Актау.
Широкий резонанс среди актаусцев вызвала статья «Обреченные Каспием», в которой израильские ученые предсказывают рост числа онкологических заболеваний из-за длительного употребления опресненной морской воды. Доводы ученых опроверг Нурлан Джариев, директор ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер».
Позже на эту тему высказались в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.
Уровень дейтерия, содержание которого в питьевой воде Актау обеспокоило израильских ученых, сравнили с показателями московской водопроводной воды.