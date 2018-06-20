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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Опубликовано: Сегодня, 15:52

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В ТОО «МАЭК-Казатомпром» назвали суточный объем производства питьевой воды в Актау

Потребление питьевой воды, как сообщили на предприятии, изменяется по сезону: сокращается зимой и увеличивается летом.

Фото с сайта pixabay.com
В ТОО «МАЭК-Казатомпром» сообщили, что в сутки производится 44 000 кубических метров воды.

- При необходимости можно увеличить выработку до 52 000 кубических метров в сутки, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В настоящее время, как рассказали на комбинате, эксплуатируют восемь опреснительных установок.

- Дистилляционные опреснительные установки введены в работу с 1980 по 1989 годы. Нормативный срок эксплуатации таких установок составляет 20 лет. Эксплуатационный ресурс этих установок полностью выработан, но они находятся в исправном техническом состоянии и продолжают вырабатывать продукцию, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В 2008 году введены в эксплуатацию две опреснительные установки израильского производства с технологией «падающей пленки».

- Производительность каждой установки - 6000 кубических метров дистиллята в сутки, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

В 2014 году построены опреснительные установки французского производства.

- Проектная производительность каждой установки составляет 12 000 кубических метров дистиллята в сутки. Установки пока не вышли на проектную мощность по выработке дистиллята, - сообщили в ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Напомним, ранее Сабит Желкушинов, представитель комбината, сообщил, что суточный объем потребления питьевой воды в городе составляет 31 000 кубических метров.

От технической воды отказались более половины жителей Актау.

Широкий резонанс среди актаусцев вызвала статья «Обреченные Каспием», в которой израильские ученые предсказывают рост числа онкологических заболеваний из-за длительного употребления опресненной морской воды. Доводы ученых опроверг Нурлан Джариев, директор ГКП на ПХВ «Мангистауский областной онкологический диспансер».

Позже на эту тему высказались в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии.

Уровень дейтерия, содержание которого в питьевой воде Актау обеспокоило израильских ученых, сравнили с показателями московской водопроводной воды.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:08
Sýdyńda suraýy bar degenderi ģoı
 
 

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