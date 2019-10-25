За что и на сколько оштрафовано ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»?

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В ведомстве сообщили, что ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» оштрафовали за незаконные отключение абонентов.
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» оштрафован на сумму 126 250 тенге.
Основанием проверки послужило обращение от жителя Актау по фактам периодических отключений электрической энергии.
Напомним, что на ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 5 статьи 172 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».
ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» оштрафован на сумму 126 250 тенге.
Основанием проверки послужило обращение от жителя Актау по фактам периодических отключений электрической энергии.
Напомним, что на ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 5 статьи 172 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».