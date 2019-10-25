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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:29

Просмотров: 2884

За что и на сколько оштрафовано ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау»?

В территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области рассказали подробности внеплановой проверки в отношении филиала ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау».

Фото 24.kz
В ведомстве сообщили, что ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» оштрафовали за незаконные отключение абонентов.

ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» оштрафован на сумму 126 250 тенге.

Основанием проверки послужило обращение от жителя Актау по фактам периодических отключений электрической энергии.

Напомним, что на ТОО «AllianceEnergoSnab-Актау» был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии с частью 5 статьи 172 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».



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Комментарии ( 16 )

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cas177cas (Посетители) Сегодня, 20:09
они отобьют эти деньги за 0,1 секунды через ОДН lol
 
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  • Placida
  • ЁмоЁ
 tolk (Посетители) Сегодня, 19:39
Для шым-натовского альянса это мелочи,деньги падают с неба ,ничего делать не надо,строчи жировки и руби баблоооо!
 
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  • tolk
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 19:25
а что, ОДН, не у всех накидывает альянспрокладка три месяца подряд?, там сумма немалая по сравнению с смешным типа штрафом... shock
 
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Trygger (Посетители) Сегодня, 19:07
Цитата: deva
Пришлось заплатить эти долги,

Было бы проще платить,чем пыжиться,а потом здуться. boyan
 
-1
  • 490
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  • Галина63
  • tolk
  • нашевсе
 deva (Посетители) Сегодня, 17:34
отключали видимо должнику,

Я ровно полгода не оплачивала эти начисления за незаконный ОДН, я оплачивала только за потребленную мной энергию, по счетчику, так с АллиансЭнергоснаб вручили мне уведомление об отключении энергии, если не заплачу долги. Пришлось заплатить эти долги, т.к. вызов электрика+ подключение+ неработающая бытовая техника мне дороже обойдутся, чем сумма моего долга.
 
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 Зуль (Посетители) Сегодня, 17:15
не АУЭС, а АЭС АльянсЭнергоСнаб, а курить вредно burumburum
 
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  • OpOp
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 490 (Посетители) Сегодня, 17:10
Надо разобраться какие долги потребителя могут быть перед Альянсом.Надо обязательно платить за потребленную энергию по счетчику. Мне выставили в жировках на ОДН почти 40% от расхода эл.энергии за месяц и это каждый месяц!Почему я должен оплачивать этот незаконный ОДН?
 
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 Orion (Посетители) Сегодня, 17:03
А если весь город не будет платить Альянсу, станет вопрос как они МАЭКу будут платить. А за отключение еще им штрафы начистят. Значит не будет рычагов давления на народ. Сами откажутся от этой работы

Хорошая ИДЕЯ, убрать прокладку.
 
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 Ohotnik (Посетители) Сегодня, 16:51
Цитата: Aibek.z
Сумма штрафа смешная прям!!!

Если каждый кому отключали, подаст в суд, мало не покажется. А если весь город не будет платить Альянсу, станет вопрос как они МАЭКу будут платить. А за отключение еще им штрафы начистят. Значит не будет рычагов давления на народ. Сами откажутся от этой работы
 
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 Aibek.z (Посетители) Сегодня, 16:24
Сумма штрафа смешная прям!!! bazar
 
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