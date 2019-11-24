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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:16

Просмотров: 1294

Новые мусорные контейнеры появились в Актау

Установкой контейнеров занимается ТОО «Caspiy Operating». Об этом информирует пресс-служба акима Актау.

Фото пресс-службы акимата Актау
В городском акимате под председательством советника акима Серика Гусмана было проведено совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и жилищной инспекции. Участниками собрания стали также руководитель городского отдела ЖКХ Кайрат Акыбаев и представители городских коммунальных служб.

На повестке дня были поставлены вопросы вывоза твердых бытовых отходов и санитарной очистки города.

Новые мусорные контейнеры появились в Актау


Выяснилось, что обслуживающая компания ТОО «Соцсервис-А» не справлялось с вывозом твердых бытовых отходов у домов № 14/1, 14/2,14/3 19 микрорайона, у домов №37/1,37/2, 37/3,37/4 в 21 микрорайоне, у домов 11-25 в 32А микрорайоне, у домов 8, 8/1,8/2, 16,16/1,16/2 в 32Б микрорайоне и у домов 30, 32 в 33 микрорайоне.

Власти приняли решение передать обслуживание данных адресов ТОО «Caspiy Operating».

Новые мусорные контейнеры появились в Актау


На сегодняшний день компания начала обслуживание и установку новых контейнеров в 21 и 32А микрорайонах.

Новые мусорные контейнеры появились в Актау



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Комментарии ( 2 )

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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 20:18
Провинция.... И новости такие же...
 
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  • kolu411
  • ЁмоЁ
  • leo529
 Blade Runner (Посетители) Сегодня, 20:00
Ну это прям достижение. Новые мусорные контейнеры!!! burumburum
 
 

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