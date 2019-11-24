Новые мусорные контейнеры появились в Актау

В городском акимате под председательством советника акима Серика Гусмана было проведено совещание по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и жилищной инспекции. Участниками собрания стали также руководитель городского отдела ЖКХ Кайрат Акыбаев и представители городских коммунальных служб.На повестке дня были поставлены вопросы вывоза твердых бытовых отходов и санитарной очистки города.Выяснилось, что обслуживающая компания ТОО «Соцсервис-А» не справлялось с вывозом твердых бытовых отходов у домов № 14/1, 14/2,14/3 19 микрорайона, у домов №37/1,37/2, 37/3,37/4 в 21 микрорайоне, у домов 11-25 в 32А микрорайоне, у домов 8, 8/1,8/2, 16,16/1,16/2 в 32Б микрорайоне и у домов 30, 32 в 33 микрорайоне.Власти приняли решение передать обслуживание данных адресов ТОО «Caspiy Operating».На сегодняшний день компания начала обслуживание и установку новых контейнеров в 21 и 32А микрорайонах.