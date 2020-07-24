Жители Актау зафиксировали недобросовестную работу озеленителей

Видеокадры недобросовестного полива деревьев запечатлены вдоль автодороги 9А микрорайона. На кадрах ролика видно, как работник коммунальной службы недолжным образом выполняет служебные обязанности по поливу зелёных насаждений.- Вместо полива деревьев водитель водовоза затопил дворовую территорию спортивного комплекса PR Wellness Club, - возмутился автор видеоролика.Представитель ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» Карлыгаш Беркимбаева заявила, что водителя водовоза уволили.- К сожалению, поливщик не досмотрел, и в этой ситуации меры приняты, мы его уволили. Поставили другого ответственного человека. Каждый день наше руководство объезжает город и проверяет, как производится полив, но нет возможности каждый раз над кем-то специально стоять. В любом случае меры принимаются. Хочу отметить, что у нас есть возможность общаться с населением через социальные сети, они нам скидывают видео, тем самым мы реагируем и принимаем меры. Стараемся всё наладить, - сказала Карлыгаш Беркимбаева.