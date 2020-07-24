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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:05

Просмотров: 2211

Жители Актау зафиксировали недобросовестную работу озеленителей

Жителей Актау возмутило нерациональное использование воды водителем водовоза при поливе зелёных насаждений. В пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» заявили, что водителя водовоза уволили.

Кадр видео
Видеокадры недобросовестного полива деревьев запечатлены вдоль автодороги 9А микрорайона. На кадрах ролика видно, как работник коммунальной службы недолжным образом выполняет служебные обязанности по поливу зелёных насаждений.

- Вместо полива деревьев водитель водовоза затопил дворовую территорию спортивного комплекса PR Wellness Club, - возмутился автор видеоролика.



Представитель ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» Карлыгаш Беркимбаева заявила, что водителя водовоза уволили.

- К сожалению, поливщик не досмотрел, и в этой ситуации меры приняты, мы его уволили. Поставили другого ответственного человека. Каждый день наше руководство объезжает город и проверяет, как производится полив, но нет возможности каждый раз над кем-то специально стоять. В любом случае меры принимаются. Хочу отметить, что у нас есть возможность общаться с населением через социальные сети, они нам скидывают видео, тем самым мы реагируем и принимаем меры. Стараемся всё наладить, - сказала Карлыгаш Беркимбаева.



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Комментарии ( 6 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:35
А чего вы удивляетесь?
Работает победитель кастинга - ОО «Общество материальной поддержки акимата» uhmylka
 
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ssnaktau (Посетители) Сегодня, 19:35
На аллее геологов в 12 мкр. постоянно следующая картина лежит шланг поливает одну точку,вокруг которой уже болото,а вода все льется и льется,причем рядом ни души.Такое ощущение просто бросили создать видимость или горожане проходя мимо включают воду. Настолько не рационально происходит полив,молодые деревца,которым нужен интенсивный полив все высохли,туйки, которые посадили в этом году сухарики,тронь осыпятся.
 
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zhanino (Посетители) Сегодня, 18:20
Не надо КСК, если как у нас КСК, то точно ничего не будет расти, а что росло высохнет, да ещё и деньги будет требовать, видимо надо график полива и жестко контролировать
 
-1
  • zhanino
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  • Галина63
 FL (Посетители) Сегодня, 17:53
Цитата: Абвгд
Может микрорайоны вернут КСК или ЖЭКам,

Вот точно, тогда каждый КСК будут отвечать за свою территорию, а нет так, чтобы одна бардачная организация за весь город. Будет порядок. bravo
нет возможности каждый раз над кем-то специально стоять

Отдав полив на контроль КСК, никому стоять не нужно будет и контролировать. Каждый КСК будет знать, что где и когда поливать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • arelav_74
  • Галина63
  • Шевченко 81
  • bake
  • Neo_454
 Lelik72 (Посетители) Сегодня, 17:37
Почему эта женщина уволила человека, который не работал на нее?! Ведь Атамекен привлекает к исполнению работ другие организации! Или нас обманули!?
 
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  • arelav_74
  • Lelik72
  • FL
  • Галина63
  • Daulet201999
  • Шевченко 81
  • bake
  • Ingul
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 17:36
Действительно, ,,общество инвалидов,,
По каким правилам выигрывают тендер?
Кто меньше сумму предложит и больше отката даст?
Может микрорайоны вернут КСК или ЖЭКам, они подварят и проведут трубы, купят шланги, выделят и наймут людей для полива и будут спокойно поливать как по периметру так и внутри микрорайона. Это лучшее решение. И что процентов уверен что эти синие, зелёные баки с рекламой уберут следующим летом, потому что тендер они уже не выиграют.
 
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  • arelav_74
  • Галина63
  • Шевченко 81
  • Neo_454
 Lelik72 (Посетители) Сегодня, 17:30
А,слабо мой коммент оппубликовать!? Трижды был напечатан и отправлен!

Как можно уволить работника из организации, в которой он не работает?! Или нас обманывают?
 
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  • arelav_74
  • Галина63
  • Брюнетка
  • Шевченко 81
  • Neo_454
 DAD (Посетители) Сегодня, 17:25
Какой город каждый день ваше руководство объезжает и проверяет, как производится полив?!
 
 

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