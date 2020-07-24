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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:54

Просмотров: 734

Работают непрофессионалы! Озеленитель не отличил зелёный газон от сорняков в Актау

Жительница Актау Айгуль Муханова на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала видео работы озеленителей. По её словам, сотрудники ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» не смогли отличить газон от сорняков и пропололи его. В пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» прокомментировали ситуацию с уничтожением газона.

Кадр видео
На кадрах видео видно, что от газона после работы сотрудников ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» ничего не осталось. По словам Айгуль Мухановой, на выращивание газона она потратила немало денег, воды и грунта.



- Я в шоке! Не хочу ругать апашку, которая выполняла свою работу, но почему людей не обучают? Почему надо везде ставить заборы и таблички, чтобы было понятно, что за этим клочком земли ухаживают. У нас, получается, красота может быть только за забором? У нас газонная трава считается сорняком? Да, что же с вами происходит?! Тотальное бескультурие и отупение, - возмутилась Айгуль Муханова в  социальной сети Facebook.

В пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» прокомментировали инцидент.

- Данная ситуация произошла, к сожалению, из-за того, что наши работники не совсем осведомлены тем, чем они должны заниматься. Брать более квалифицированных сотрудников нам не по карману. За такой оклад и на такой график работы более квалифицированные люди работать не идут. В случае с прополкой наш работник извинился перед жительницей Актау. Она не знала, что это специально высаженный газон и, соответственно, подумав, что это сорняки, прополола. Наше руководство и акимат Актау пообещали Айгуль Мухановой высадить новый газон, - сказала представитель пресс-службы коммунального предприятия Карлыгаш Беркимбаева.

Ранее мы писали, что ребята из трудового отряда «Жасыл ел» вырвали зелёные кусты вместе с сорняками возле дома №11 в 1 микрорайоне.



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Комментарии ( 7 )

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Perekat (Посетители) Сегодня, 19:28
Если все время работать и никогда не отдыхать, можно стать самым богатым человеком на кладбище.
 
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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:28
Может бардак у нас происходит потому, что такие средства информации как LADA всегда трусливо закрывает комментарии, когда предлагаются разумные вещи например, коммунистами.
LADA не ставьте себя в одну шеренгу с безобразниками и прочими нехорошими деятелями, иначе народ дружно покинет ваш сайт.
 
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  • Neo_454
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 Горожанин (Посетители) Сегодня, 18:58
Господа чинуши и приближенные к «освоению бюджетных средств» персоны! Откуда у вас такая тяга к деструктивной активности?

Вы говорите: «- Данная ситуация произошла, к сожалению, из-за того, что наши работники не совсем осведомлены тем, чем они должны заниматься. Брать более квалифицированных сотрудников нам не по карману.»

Так не берите вообще никого на работу. А если хотите облагодетельствовать низкоквалифицированный персонал, заняв его хоть чем-нибудь – предоставьте им возможность участия в работах созидательного, а не разрушительного характера.

Прополка! … Вы чего полоть собрались, агрономы? Где в Актау вы нашли сорняки? Тут каждый зеленый кустик на вес золота, сам он вырос, или люди посадили. Нет, надо обязательно что-то вырвать, уничтожить. Или вам покоя не дает мысль, высказанная Елбасы – что Казахстан надо назвать «Страной Великой степи» в 2015 году? Это с тех пор вы стремитесь засушить Актау? Так он не это имел в виду, поверьте!

Подгоните водовоз, раздайте им ведра, пусть поливают ВСЕ, что хоть как-то растет. Это будет в разы эффективнее разливов на асфальт из шланга или «инновационного капельного орошения», которое ничего, кроме рекламы на бочках пока не делает. Кстати, а кто деньги за рекламу получает? Интересно просто.

Десантируйте их на побережье, мусор собирать. Может, гадить сами меньше станут потом там, где отдыхают. Недавно только писали – люди только убрали на пляже, как на следующий день там опять мусор. Это же бесконечный объем работ! Осваивайте средства там, не надо портить зеленые насаждения.
 
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  • Suvorov30
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  • Сергей Владимиров
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 дорожник (Посетители) Сегодня, 18:34
Бу-га-га!! Только у нас в Актау могут покрасить бронзовую скульптуру и избавить газон от любых остатков флоры lol

Жить нужно непременно хорошо
 
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 Кинст (Посетители) Сегодня, 18:29
Да у нас такой регион, что любая травинка, даже сорняковая, на вес золота будет....
А эти озеленители, действительно, как тут говорят, настолько всё из-под кустов и деревьев вычищают, что после них песок и пыль только остаётся...
 
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 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:18
Тот самый случай,когда говорят: "Заставь дурака богу молиться---он и лоб расшибёт..."
 
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 18:06
Надо выделить 780 млн на обучение,
 
 

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