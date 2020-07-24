Работают непрофессионалы! Озеленитель не отличил зелёный газон от сорняков в Актау

Кадр видео
На кадрах видео видно, что от газона после работы сотрудников ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» ничего не осталось. По словам Айгуль Мухановой, на выращивание газона она потратила немало денег, воды и грунта.
- Я в шоке! Не хочу ругать апашку, которая выполняла свою работу, но почему людей не обучают? Почему надо везде ставить заборы и таблички, чтобы было понятно, что за этим клочком земли ухаживают. У нас, получается, красота может быть только за забором? У нас газонная трава считается сорняком? Да, что же с вами происходит?! Тотальное бескультурие и отупение, - возмутилась Айгуль Муханова в социальной сети Facebook.
В пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» прокомментировали инцидент.
- Данная ситуация произошла, к сожалению, из-за того, что наши работники не совсем осведомлены тем, чем они должны заниматься. Брать более квалифицированных сотрудников нам не по карману. За такой оклад и на такой график работы более квалифицированные люди работать не идут. В случае с прополкой наш работник извинился перед жительницей Актау. Она не знала, что это специально высаженный газон и, соответственно, подумав, что это сорняки, прополола. Наше руководство и акимат Актау пообещали Айгуль Мухановой высадить новый газон, - сказала представитель пресс-службы коммунального предприятия Карлыгаш Беркимбаева.
Ранее мы писали, что ребята из трудового отряда «Жасыл ел» вырвали зелёные кусты вместе с сорняками возле дома №11 в 1 микрорайоне.
- Я в шоке! Не хочу ругать апашку, которая выполняла свою работу, но почему людей не обучают? Почему надо везде ставить заборы и таблички, чтобы было понятно, что за этим клочком земли ухаживают. У нас, получается, красота может быть только за забором? У нас газонная трава считается сорняком? Да, что же с вами происходит?! Тотальное бескультурие и отупение, - возмутилась Айгуль Муханова в социальной сети Facebook.
В пресс-службе ОО «Общество поддержки инвалидов» Атамекен» прокомментировали инцидент.
- Данная ситуация произошла, к сожалению, из-за того, что наши работники не совсем осведомлены тем, чем они должны заниматься. Брать более квалифицированных сотрудников нам не по карману. За такой оклад и на такой график работы более квалифицированные люди работать не идут. В случае с прополкой наш работник извинился перед жительницей Актау. Она не знала, что это специально высаженный газон и, соответственно, подумав, что это сорняки, прополола. Наше руководство и акимат Актау пообещали Айгуль Мухановой высадить новый газон, - сказала представитель пресс-службы коммунального предприятия Карлыгаш Беркимбаева.
Ранее мы писали, что ребята из трудового отряда «Жасыл ел» вырвали зелёные кусты вместе с сорняками возле дома №11 в 1 микрорайоне.