Эти дороги в Мангистау в 2020 году планируют реконструировать

Фото Центра общественных коммуникаций региона

По данным управления, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования Мангистауской области составляет 2948 километров. В том числе:

республиканского значения - 1020 километров, областного и местного значения - 1928 километров.



- В прошлом году на 107,7 километра дороги было проложено асфальтовое покрытие. Кроме того, полностью завершены четыре проекта на 150 километров: «Курык-порт Курык» (22 километра, 8,2 миллиардов тенге), «Шетпе-Уштаган» (54 километра, 946 миллионов тенге), «Актау-Форт-Шевченко-месторождение Каламкас» (88-154 километров, 668 миллионов тенге), «Подъезд к селу Онды» (8 километров, 138 миллионов тенге). В этом году планируется завершить реконструкцию и ремонт семи автомобильных дорог общей протяженностью 217,4 километра, - рассказали в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.



Ремонт до конца года будет произведён на следующих участках автомобильных дорог:

- первый этап «Ата жолы» (51 километров);

- второй этап «Ата жолы» (46 километров);

- «Подъездная дорога к селу Тущыкудук» (29 километров);

- средний ремонт 0-52 километров автомобильной дороги «Форт-Шевченко-Таучик» (52 километров);

- средний ремонт автомобильной дороги «Кызан-Акшымырау» (14,7 километров);

- средний ремонт автомобильной дороги «Кызылсай-Сенек» (17,7 километров);

- «Реконструкция дороги от пересечения ХГМЗ до пересечения 23, 24, 28 А микрорайонов общей протяженностью семь километров.



Кроме того, по информации управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог области в текущем году будет продолжено строительство шести объектов на 117,7 километров:

- «Жынгылды-Шайыр-Шеркала» (29 километров);

- «Шетпе – Кызан» (участок Тасмурун - Мастек, 36 километров);

- средний ремонт автодороги «Шетпе - Тиген» (21 километров);

- реконструкция дороги от водосборного канала до паромного комплекса «Курык» (27 километров);

- реконструкция дороги от водохранилища «МАЭК» до морского порта Курык (III этап, 0,07 километров);

- строительство дороги от поселка Умирзак до Теплого пляжа (4,6 километров).



Также в текущем году ожидается запуск 12 новых проектов протяжённостью 95,2 километра.



Такие как: средний ремонт автомобильной дороги «Форт-Шевченко-Таучик-Шетпе» 52-91 километров (39 километров), средний ремонт подъездной дороги к пионерскому лагерю в селе Онды (6 километров), средний ремонт подъездной дороги к станции Ералиева (12 километров), средний ремонт подъездной дороги к селу Шайыр (2,8 километра), средний ремонт подъездной дороги к селу Жармыш (2 километра), средний ремонт подъездной дороги к селу Сынгырлау (2 километра), средний ремонт автомобильной дороги «Жанаозен-Куланды» (4,1 километров), средний ремонт подъездной дороги к селу Кызылозен (9 километров), средний ремонт подъездной дороги к селу Таучик (3 километра), средний ремонт дороги «станция Мангышлак - Карьер-400» (5,6 километров), средний ремонт подъездной дороги к городу Жанаозен (4,75 километров), средний ремонт подъездной дороги к станции Жанаозен (4,96 километров), - рассказали специалисты управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области.