«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Июля
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.09 KZT
  • €1 = 480.18 KZT
  • 1 RUB = 5.79 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:01

Просмотров: 240

В Жанаозене обновили автобусные остановки

Городские автобусные остановки украшают национальным орнаментом. Об этом сообщил заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев.

Фото Центра общественных коммуникаций региона
По словам Берика Изгалиева, в настоящее время ведётся работа над реконструкцией автобусных остановок в городе.

В Жанаозене обновили автобусные остановки


- В прошлом году были установлены стеклянные остановки. Однако, на сегодняшний день стёкла разбиты, а некоторые были залиты красочной рекламой. В результате таких действий был нанесён ущерб архитектурному облику города. Во время весенней санитарии акиматом города была организована очистка стеклянных панелей. Сейчас эти автобусные остановки реконструируют и облагораживают, - говорит заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев.

По данным заместителя акима около 20 автобусных остановок в городе уже обновлены современными конструкциями, оснащены наглядными баннерами.

- Стёкла остановок украшены баннерами на актуальные темы, такими как спорт, здоровье, благодарности врачам, меры безопасности при купании и другое. Эта работа продолжится до конца года. Просим жителей и гостей города соблюдать и поддерживать сохранность сооружений, созданных для удобства граждан. В случае если стали свидетелями порчи городского имущества, то немедленно сообщать в полицию, - отметил Берик Изгалиев.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Perekat (Посетители) Сегодня, 18:48
Еще необходимо дезинфекционные шлюзы на остановках оборудовать однако.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика