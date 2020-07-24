В Жанаозене обновили автобусные остановки

По словам Берика Изгалиева, в настоящее время ведётся работа над реконструкцией автобусных остановок в городе.- В прошлом году были установлены стеклянные остановки. Однако, на сегодняшний день стёкла разбиты, а некоторые были залиты красочной рекламой. В результате таких действий был нанесён ущерб архитектурному облику города. Во время весенней санитарии акиматом города была организована очистка стеклянных панелей. Сейчас эти автобусные остановки реконструируют и облагораживают, - говорит заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев.По данным заместителя акима около 20 автобусных остановок в городе уже обновлены современными конструкциями, оснащены наглядными баннерами.- Стёкла остановок украшены баннерами на актуальные темы, такими как спорт, здоровье, благодарности врачам, меры безопасности при купании и другое. Эта работа продолжится до конца года. Просим жителей и гостей города соблюдать и поддерживать сохранность сооружений, созданных для удобства граждан. В случае если стали свидетелями порчи городского имущества, то немедленно сообщать в полицию, - отметил Берик Изгалиев.