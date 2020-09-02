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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 775

Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования

Система капельного полива, проложенная вокруг детской площадки в 14 микрорайоне, не работает. Договор между ПКСК и коммунальной службой города на оплату воды не заключен.

Фото автора
Трубы для капельного полива деревьев и кустарников у детской площадки в 14 микрорайоне за 30 домом были проложены 24 июля. Систему в этот же день успешно опробовали, счётчик учёта воды и вентиль включения были установлены в подвале дома.

Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования


Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования


Как сообщили укладчики системы, включать и выключать подачу воды будут работники ПКСК, так как у них есть доступ в подвал дома, но полив не производится. По сообщению обслуживающей компании, договор на оплату воды до сих пор не заключен. Кто будет оплачивать воду, потраченную на полив, неизвестно.

Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования


Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования



Редакция ожидает ответы от коммунального отдела городского акимата на следующие вопросы:

- Какова стоимость работ и расходных материалов на прокладку системы капельного полива вокруг детской площадки в 14 микрорайоне у 30 дома?

- Кто ответственный за подписание договора с ПКСК микрорайона на полив данного участка?

- Какая городская структура должна по факту оплачивать воду, потраченную на полив?

- Кто и как будет отвечать за срыв полива, и как будет определён ущерб, нанесённый зелёным насаждениям на данном участке?

- Когда будет начат полив?



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Комментарии ( 4 )

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 mer (Посетители) Сегодня, 15:05
tolk,Как вообще можно было тупо трубы положить в землю,и пофиг какого сечения основная,величина давления,главное создать видимость кипучей деятельности. Тут уголовное дело надо заводить за растрату бюджетных денег.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 14:32
Такая нерабочая система по периметру всего города и по дороге на аэропорт. Но её делали рукожопы , не расчитали сечение труб и давление,высоту ёмкостей ,видов капельниц,схему распределения и прочего и прочего... Налепили уродующие облик города ёмкости.
Естественно , ничего не работает.
Естественно , очень похоже на отмыв денег.
Остаются главные вопросы :
КТО В АКИМАТЕ ЗА ЭТО ОТВЕТСТВЕННЕН?
КТО ПОНЕСЁТ НАКАЗАНИЕ?
КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ ЗА БЕСПОЛЕЗНУЮ СИСТЕМУ?
КТО ВОЗМЕСТИТ УЩЕРБ ЗА ГИБЕЛЬ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ?
 
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 non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 14:03
Никто и никогда.... Никто и никогда не узнает ответы на ваши вопросы...
 
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Имярек (Посетители) Сегодня, 13:58
Не будет эта система работать должным образом, пока не будет должного контроля и ответственности... А к зиме могут легко в этих шлангах, трубах воду забыть и где гарантия, что в следующей весне все будет в рабочем состоянии и вандалы все не сломают?!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 

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