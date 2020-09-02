Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования

Трубы для капельного полива деревьев и кустарников у детской площадки в 14 микрорайоне за 30 домом были проложены 24 июля. Систему в этот же день успешно опробовали, счётчик учёта воды и вентиль включения были установлены в подвале дома.Как сообщили укладчики системы, включать и выключать подачу воды будут работники ПКСК, так как у них есть доступ в подвал дома, но полив не производится. По сообщению обслуживающей компании, договор на оплату воды до сих пор не заключен. Кто будет оплачивать воду, потраченную на полив, неизвестно.- Какова стоимость работ и расходных материалов на прокладку системы капельного полива вокруг детской площадки в 14 микрорайоне у 30 дома?- Кто ответственный за подписание договора с ПКСК микрорайона на полив данного участка?- Какая городская структура должна по факту оплачивать воду, потраченную на полив?- Кто и как будет отвечать за срыв полива, и как будет определён ущерб, нанесённый зелёным насаждениям на данном участке?- Когда будет начат полив?