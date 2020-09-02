Проложили и «забили»! В Актау провели систему капельного полива одноразового использования

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Трубы для капельного полива деревьев и кустарников у детской площадки в 14 микрорайоне за 30 домом были проложены 24 июля. Систему в этот же день успешно опробовали, счётчик учёта воды и вентиль включения были установлены в подвале дома.
Как сообщили укладчики системы, включать и выключать подачу воды будут работники ПКСК, так как у них есть доступ в подвал дома, но полив не производится. По сообщению обслуживающей компании, договор на оплату воды до сих пор не заключен. Кто будет оплачивать воду, потраченную на полив, неизвестно.
Редакция ожидает ответы от коммунального отдела городского акимата на следующие вопросы:
- Какова стоимость работ и расходных материалов на прокладку системы капельного полива вокруг детской площадки в 14 микрорайоне у 30 дома?
- Кто ответственный за подписание договора с ПКСК микрорайона на полив данного участка?
- Какая городская структура должна по факту оплачивать воду, потраченную на полив?
- Кто и как будет отвечать за срыв полива, и как будет определён ущерб, нанесённый зелёным насаждениям на данном участке?
- Когда будет начат полив?
Как сообщили укладчики системы, включать и выключать подачу воды будут работники ПКСК, так как у них есть доступ в подвал дома, но полив не производится. По сообщению обслуживающей компании, договор на оплату воды до сих пор не заключен. Кто будет оплачивать воду, потраченную на полив, неизвестно.
Редакция ожидает ответы от коммунального отдела городского акимата на следующие вопросы:
- Какова стоимость работ и расходных материалов на прокладку системы капельного полива вокруг детской площадки в 14 микрорайоне у 30 дома?
- Кто ответственный за подписание договора с ПКСК микрорайона на полив данного участка?
- Какая городская структура должна по факту оплачивать воду, потраченную на полив?
- Кто и как будет отвечать за срыв полива, и как будет определён ущерб, нанесённый зелёным насаждениям на данном участке?
- Когда будет начат полив?