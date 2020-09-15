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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:32

Просмотров: 776

О скоплении невывезенного бытового мусора сообщили жители Актау

Сегодня, 15 сентября, от жителей Актау поступают жалобы на переполненные мусорные контейнеры возле жилых домов. В «Caspiy Оperating» сообщили, что причиной тому стало закрытие полигона.

Фото жителей Актау
Жители 26 и 5 микрорайонов рассказали, что мусорные контейнеры возле их домов переполнены.

О скоплении невывезенного бытового мусора сообщили жители Актау


О скоплении невывезенного бытового мусора сообщили жители Актау


О скоплении невывезенного бытового мусора сообщили жители Актау


- Вчера спецтехника не приезжала, мусор стоит второй день. К контейнерам невозможно подойти, все завалено коробками и пакетами. Стоит ужасная вонь, - жалуются горожане.

В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что вчера, 14 сентября, спецтехника не смогла вывезти мусор, так как был закрыт полигон.

- Вчера мусоровозы не смогли собрать и вывезти мусор, так как по не понятным нам причинам полигон был закрыт. Сегодня, 15 сентября, вся спецтехника на линии, полигон открыт, мы работаем в штатном режиме, - рассказали в «Caspiy Оperating».



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Комментарии ( 2 )

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Коммунист. (Посетители) Сегодня, 19:22
Цитата: Resistant
опять работягам наверное з/п не выплатили

НЕТ!..Новый барыга с благословения обкома хочет поиметь эту контору в виде хозяина!.
«Caspiy Оperating»..И название ТО!,как в Америке!..

Когда?!,ЖЕ!, придёт СВЕТЛОЕ "будущее"?!..
 
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Resistant (Посетители) Сегодня, 17:13
опять работягам наверное з/п не выплатили suicide

~All people smile in the same language~
 
 

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