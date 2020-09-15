О скоплении невывезенного бытового мусора сообщили жители Актау

Жители 26 и 5 микрорайонов рассказали, что мусорные контейнеры возле их домов переполнены.- Вчера спецтехника не приезжала, мусор стоит второй день. К контейнерам невозможно подойти, все завалено коробками и пакетами. Стоит ужасная вонь, - жалуются горожане.В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что вчера, 14 сентября, спецтехника не смогла вывезти мусор, так как был закрыт полигон.- Вчера мусоровозы не смогли собрать и вывезти мусор, так как по не понятным нам причинам полигон был закрыт. Сегодня, 15 сентября, вся спецтехника на линии, полигон открыт, мы работаем в штатном режиме, - рассказали в «Caspiy Оperating».