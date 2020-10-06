Вывоз ТБО: С 1 октября компания «Евросервис Джо» обслуживает жителей 24 микрорайона и жилого массива «Толкын»

Фото «Caspiy Operating»

- С 1 октября текущего года жителей 24 микрорайона и жилых массивов «Толкын-1» и «Толкын-2» (мкр. «Коктем») по вывозу твердых бытовых отходов обслуживает компания «Евросервис Джо» (ИП Саурбаев).



Работниками ТОО «Caspiy Operating» объявления были расклеены за месяц вперёд. Сотрудниками «Евросервис Джо» произведен подомовой обход, заключаются индивидуальные договоры с собственниками жилья, - рассказали в ТОО «Caspiy Operating».



По всем интересующим вопросам горожан просят обращаться по следующему номеру: 8 702 516 2414, Балжан.