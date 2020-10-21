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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Александр Рыжих

Опубликовано: Вчера, 21:54

Просмотров: 821

Жители одного из домов в Актау пожаловались на отсутствие отопления

Недовольные жильцы дома №2 в 34 микрорайоне (жилой комплекс «Каспий Маржаны») встретились с руководством управляющей компании ТОО «АсМир Курылыс», чтобы пожаловаться на отсутствие отопления в квартирах дома. Представитель управляющей компании сообщил жильцам о том, что в государственное коммунальное предприятие (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы» были направлены телефонограмма и электронное сообщение, в которых извещалось об отсутствии отопления у жильцов.

Иллюстративное фото с сайта imgclf.112.ua
Жители дома №2 в 34 микрорайоне (ЖК «Каспий Маржаны») пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. По словам одной из жительниц Еркежан Батырбековой, проблема в том, что управляющая компания, обслуживающая их дома, не подготовилась к отопительному сезону.

- Вчера, 20 октября, мы встретились с представителем обслуживающей компании. В «Каспий жылу, су арнасы» сказали, что собираются подключить еще один насос. Наверное, тогда давление до нас дойдёт. Дело в том, что у нас установлен «глушитель». Даже если и появится давление - оно будет слабым из-за него. Глушитель, как оказалось, поставили сотрудники «КЖСА». Квитанции от ТОО «МАЭК-Казатомпром» пока не пришли, но мы боимся, что они посчитают нам всем с момента подключения к отоплению всего города - с 11 октября. Тогда как у нас до сих пор его нет. Мы потребовали, чтобы представитель управляющей компании написал в МАЭК, чтоб они сняли показатели общедомового счетчика с момента подключения к теплу, - рассказала Еркежан Батырбекова.

Женщина отметила, что происходящее является ошибкой управляющей компании - она не была готова к отопительному сезону.

- Они должны были начать проверять трубы, датчики, давление еще с 1 октября. Компания была не готова к сезону, очевидно, - отметила Еркежан Батырбекова.

Ситуацию прокомментировал Амангельды Лукманов, заместитель директора ТОО «АсМир Курылыс».

- Вчера было собрание с жильцами дома в ЖК «Каспий Маржаны». Вопросы во время собрания в основном были по отоплению. В 14:15 я составил акт, что вода, которая приходит в ЖК, - холодная. Мы позвонили во время собрания в «КЖСА», спросили о проблеме. Мы отправляли 17 октября телефонограмму им, они подтвердили, что она пришла. Отправляли электронное письмо - о нем диспетчер была не в курсе. Она сообщила, что ведутся пусконаладочные работы и в скором времени все должно нормализоваться. Также в этот день я встречался с представителями акимата города. Они уверили, что в течение суток тепло должно появиться, - рассказал Амангельды Лукманов.

Редакция ожидает официального комментария от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».



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Комментарии ( 1 )

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slavik (Посетители) Сегодня, 00:25
Так вроде весь депутатский корпус лазил по подвалам с проверкой готовности города к отопительному сезону. Какой-то глушитель не заметили.
 
 

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