Жители одного из домов в Актау пожаловались на отсутствие отопления

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Жители дома №2 в 34 микрорайоне (ЖК «Каспий Маржаны») пожаловались на отсутствие отопления в квартирах. По словам одной из жительниц Еркежан Батырбековой, проблема в том, что управляющая компания, обслуживающая их дома, не подготовилась к отопительному сезону.



- Вчера, 20 октября, мы встретились с представителем обслуживающей компании. В «Каспий жылу, су арнасы» сказали, что собираются подключить еще один насос. Наверное, тогда давление до нас дойдёт. Дело в том, что у нас установлен «глушитель». Даже если и появится давление - оно будет слабым из-за него. Глушитель, как оказалось, поставили сотрудники «КЖСА». Квитанции от ТОО «МАЭК-Казатомпром» пока не пришли, но мы боимся, что они посчитают нам всем с момента подключения к отоплению всего города - с 11 октября. Тогда как у нас до сих пор его нет. Мы потребовали, чтобы представитель управляющей компании написал в МАЭК, чтоб они сняли показатели общедомового счетчика с момента подключения к теплу, - рассказала Еркежан Батырбекова.



Женщина отметила, что происходящее является ошибкой управляющей компании - она не была готова к отопительному сезону.



- Они должны были начать проверять трубы, датчики, давление еще с 1 октября. Компания была не готова к сезону, очевидно, - отметила Еркежан Батырбекова.



Ситуацию прокомментировал Амангельды Лукманов, заместитель директора ТОО «АсМир Курылыс».



- Вчера было собрание с жильцами дома в ЖК «Каспий Маржаны». Вопросы во время собрания в основном были по отоплению. В 14:15 я составил акт, что вода, которая приходит в ЖК, - холодная. Мы позвонили во время собрания в «КЖСА», спросили о проблеме. Мы отправляли 17 октября телефонограмму им, они подтвердили, что она пришла. Отправляли электронное письмо - о нем диспетчер была не в курсе. Она сообщила, что ведутся пусконаладочные работы и в скором времени все должно нормализоваться. Также в этот день я встречался с представителями акимата города. Они уверили, что в течение суток тепло должно появиться, - рассказал Амангельды Лукманов.



Редакция ожидает официального комментария от ГКП «Каспий жылу, су арнасы».