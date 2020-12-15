Вода в магистральных сетях 100 градусов! Жалобу жителей на плохое отопление в квартирах прокомментировали в ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Фото из архива Lada.kz
В компании отметили, ТОО «МАЭК-Казатомпром» является энергопроизводящей организацией и отпускает тепло по магистральным тепловым сетям в соответствии с утверждённым «Температурным графиком» работы тепловой сети города. Далее по распределительным сетям передающей организации ТОО «Каспий жылу, су арнасы» и по сетям обслуживающих многоквартирные дома организаций тепло подаётся в квартиры.
- На сегодняшний день, температура отпускаемой МАЭК воды в магистральные тепловые сети города Актау составляет 100°С. Температура воды, отпускаемой в тепловые сети, является одинаковой по всем направлениям. Распределение тепловой энергии между объектами теплопотребления, а также внутри этих объектов входит в компетенцию обслуживающих организаций, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Для установления причин отсутствия тепла в квартирах ТОО «МАЭК-Казатомпром» рекомендует жителям обращаться в обслуживающие организации КСК и ПКСК.
Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей из разных микрорайонов Актау. По их словам, с октября в их квартирах нет подачи тепла.
- На сегодняшний день, температура отпускаемой МАЭК воды в магистральные тепловые сети города Актау составляет 100°С. Температура воды, отпускаемой в тепловые сети, является одинаковой по всем направлениям. Распределение тепловой энергии между объектами теплопотребления, а также внутри этих объектов входит в компетенцию обслуживающих организаций, - сообщили в пресс-службе предприятия.
Для установления причин отсутствия тепла в квартирах ТОО «МАЭК-Казатомпром» рекомендует жителям обращаться в обслуживающие организации КСК и ПКСК.
Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей из разных микрорайонов Актау. По их словам, с октября в их квартирах нет подачи тепла.