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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:52

Просмотров: 1702

Вода в магистральных сетях 100 градусов! Жалобу жителей на плохое отопление в квартирах прокомментировали в ТОО «МАЭК-Казатомпром»

Для установления причин отсутствия тепла в квартирах ТОО «МАЭК-Казатомпром» рекомендует жителям обращаться в обслуживающие организации КСК и ПКСК.

Фото из архива Lada.kz
В компании отметили, ТОО «МАЭК-Казатомпром» является энергопроизводящей организацией и отпускает тепло по магистральным тепловым сетям в соответствии с утверждённым «Температурным графиком» работы тепловой сети города. Далее по распределительным сетям передающей организации ТОО «Каспий жылу, су арнасы» и по сетям обслуживающих многоквартирные дома организаций тепло подаётся в квартиры.

- На сегодняшний день, температура отпускаемой МАЭК воды в магистральные тепловые сети города Актау составляет 100°С. Температура воды, отпускаемой в тепловые сети, является одинаковой по всем направлениям. Распределение тепловой энергии между объектами теплопотребления, а также внутри этих объектов входит в компетенцию обслуживающих организаций, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Для установления причин отсутствия тепла в квартирах ТОО «МАЭК-Казатомпром» рекомендует жителям обращаться в обслуживающие организации КСК и ПКСК.

Напомним, в редакцию поступают многочисленные жалобы от жителей из разных микрорайонов Актау. По их словам, с октября в их квартирах нет подачи тепла.



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Комментарии ( 9 )

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Empro (Посетители) Сегодня, 20:30
Маэк отдает как надо, это факт, в нижних микрорайонах за батарею не возьмёшься, горячие. Все вопросы к КСК (жэкам) они могут регулировать подачу (температуру) из подвала. В 28мкр только был у сестренки, кипяток батареи, 7 этаж!
 
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Rosov (Посетители) Сегодня, 19:53
Цитата: valesa
Живу в 5 мкр, батареи-рука не терпит, жар как от печки!


А я в 4-ом и дома тепло и сухо, даже избыточно на мой взгляд, но я люблю, когда холодно.

А значит с подачей действительно всё в порядке. Не может же МАЭК избирательно посылать тепло? Так ещё не научились!

Когда зарплаты поднимут работникам МАЭКа??? Молодые пацаны там работают с темна до темна за 100-140 тысяч! Попробуй прокорми семью! Вроде как молодые семьи должны быть приоритетом, а получается что нет!
 
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valesa (Посетители) Сегодня, 19:49
Живу в 5 мкр, батареи-рука не терпит, жар как от печки!
 
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 BV (Посетители) Сегодня, 19:35
Username,
Я конечно извиняюсь, но хочу спросить, а из крана какая вода бежит тоже холодная? Если горячая, в батареях должна быть примерно такая же градусов на 5-10 меньше чем водо разбор. У нас труба одна , что на батареи , что в кран. ЖЭК должен настроить сети в доме чтобы во всех подъезда была примерно одинаковая температура, но увы они этим нехотят, а может просто не могут вот и на МАЭК гонят. Но еще может быть соседи Ваши перекрывают кранами батареи перемычек наверное нет. У дочки такая же проблема была сосед с верху перекрыл батарее и уехал вот весь стояк и мучился пока не приехал.
 
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 Rosov (Посетители) Сегодня, 19:21
Нужно понастроить ещё магазинов в домах, а между ними ресторанов! Тогда будет ещё "теплее".

За 30 лет развития нефтеносный регион Казахстана не смог полностью сменить инфраструктуру и магистрали, а сети, построенные 70 лет назад не рассчитаны на нынешние реалии.

Что же касается котелков на стенах... Был я в нескольких домах Автодрома и Тельмана, там как раз-таки навесные котлы, которые продавцы всего понавезли сюда последнее десятилетие. Скажу я Вам и сами котлы и подводка сделаны так, что это просто опасно. А представьте массово ставить котлы в квартиры!? А ведь на электричестве ставить их никто не будет (тогда появится потеря по мощности оного), на квартиру в среднем понадобится котёлок в 50 квт (а то и больше), а на газу... Тогда точно бомбанёт, что мало не покажется.

Только ПОЛНОСТЬЮ менять теплосети.

Но денег на это как известно нет. Всё лежит в ржавеющих лексусах, вложено в тои и на счета зарубежных банков.

Такие дела.
 
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 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:47
Цитата: Абвгд
Вода закипает при 100 градусов, там что в магистралях прям бурлящий кипяток?

В школе плохо учился?! Вода закипает при100 градусах, если атмосферное давление. При избыточном давлении температура кипения выше ста градусов. И чем выше давление, тем выше температура кипения.
 
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 Username (Посетители) Сегодня, 18:35
Батареи 36-40 градусов, дома дубняк
 
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 Абвгд (Посетители) Сегодня, 18:24
Вода закипает при 100 градусов, там что в магистралях прям бурлящий кипяток?
Короче как обычно стрелки друг на друга кидать будут а виновными окажутся сами жильцы. Это Актау.
 
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 NonameNo (Посетители) Сегодня, 17:58
Все равно все придут к автономному отоплению жилых квартир. Надо строить миникотельные в каждом микрорайоне либо разрешить настенные газовые домашные мини котелки.
 
 

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