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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:28

Просмотров: 622

Акимат Актау начал проверку систем отопления в жилых домах

Жители города пожаловались на отопление в жилых домах. В пресс-службе акима Актау сообщили, что для решения этой проблемы создали рабочую комиссию.

Фото из архива Lada.kz
Жалобы жителей города на работу систем отопления в многоквартирных жилых домах прокомментировали в акимате Актау.

- Мы создали рабочую комиссию. В нее вошли специалисты жилищной инспекции, жилищно-коммунального хозяйства, государственного казенного предприятия «Каспий жылу, су арнасы» и управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные жилые дома. Мы уже провели проверку системы отопления дома №27 в 12 микрорайоне, дома №17 в 28 микрорайоне и дома №21 в 27 микрорайоне. Комиссия выявила, что параметры подачи тепла соответствуют норме. Также по жалобе жильца сантехники посетили одну из квартир дома №17 в 28А микрорайона. Однако дома никого не было и осуществить проверку не удалось, - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы главы города, все коммунальные предприятия города работают в штатном режиме.

- Все организации, обслуживающие жилые дома, откуда поступили жалобы на плохое теплоснабжение, проводят наладку системы отопления и устраняют все неполадки. Ограничений в теплоснабжении и водоснабжении нет. Подача тепла в город производится товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» согласно графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, - добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на проблемы с отоплением.



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Комментарии ( 4 )

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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:57
Цитата: 12-й регион
Дело в том,что я тут ещё новенький

Это руководство к действию всем, кто ноет про отопление. Если вам это не нужно, то и другим не надо. А дом ваш.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:41
Цитата: мунайши73
Спуститесь всем домом в свой подвал, наведите там порядок.

Дело в том,что я тут ещё новенький prostite Только переехал. Соседей по подъездной площадке ещё не знаю,не то что по дому. Раньше жил в 14 мкр.-- проблем не знал...
 
-1
  • zavzav
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мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:21
Цитата: 12-й регион
Жаловался в ЖЭК,они присылали тупых сантехников,которые только руками разводят и говорят,что так везде сейчас..


Друг! Но найми ты за бабки не тупых сантехников. Спуститесь всем домом в свой подвал, наведите там порядок.Возможно придётся и поменять все трубы. И возможно тогда прибудет вашему дому шчастье. Мы через это прошли лет 6 назад.
 
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  • kolu411
  • Сергей Владимиров
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 18:52
- Мы создали рабочую комиссию.

Проверьте дом 17 в 12 мкр. ---ходим одетые! Жаловался в ЖЭК,они присылали тупых сантехников,которые только руками разводят и говорят,что так везде сейчас... stena

 
 

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