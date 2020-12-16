Акимат Актау начал проверку систем отопления в жилых домах

Фото из архива Lada.kz
Жалобы жителей города на работу систем отопления в многоквартирных жилых домах прокомментировали в акимате Актау.
- Мы создали рабочую комиссию. В нее вошли специалисты жилищной инспекции, жилищно-коммунального хозяйства, государственного казенного предприятия «Каспий жылу, су арнасы» и управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные жилые дома. Мы уже провели проверку системы отопления дома №27 в 12 микрорайоне, дома №17 в 28 микрорайоне и дома №21 в 27 микрорайоне. Комиссия выявила, что параметры подачи тепла соответствуют норме. Также по жалобе жильца сантехники посетили одну из квартир дома №17 в 28А микрорайона. Однако дома никого не было и осуществить проверку не удалось, - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы главы города, все коммунальные предприятия города работают в штатном режиме.
- Все организации, обслуживающие жилые дома, откуда поступили жалобы на плохое теплоснабжение, проводят наладку системы отопления и устраняют все неполадки. Ограничений в теплоснабжении и водоснабжении нет. Подача тепла в город производится товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» согласно графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на проблемы с отоплением.
- Мы создали рабочую комиссию. В нее вошли специалисты жилищной инспекции, жилищно-коммунального хозяйства, государственного казенного предприятия «Каспий жылу, су арнасы» и управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные жилые дома. Мы уже провели проверку системы отопления дома №27 в 12 микрорайоне, дома №17 в 28 микрорайоне и дома №21 в 27 микрорайоне. Комиссия выявила, что параметры подачи тепла соответствуют норме. Также по жалобе жильца сантехники посетили одну из квартир дома №17 в 28А микрорайона. Однако дома никого не было и осуществить проверку не удалось, - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы главы города, все коммунальные предприятия города работают в штатном режиме.
- Все организации, обслуживающие жилые дома, откуда поступили жалобы на плохое теплоснабжение, проводят наладку системы отопления и устраняют все неполадки. Ограничений в теплоснабжении и водоснабжении нет. Подача тепла в город производится товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «МАЭК-Казатомпром» согласно графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, - добавили в пресс-службе.
Напомним, ранее жители нескольких микрорайонов Актау пожаловались на проблемы с отоплением.