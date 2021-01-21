В ТОО «Кала жолдары» продемонстрировали песчано-соляную смесь для дорог Актау

- В связи с проведением работ просим соблюдать безопасную дистанцию от специальной техники, рассыпающей противогололёдный реагент. Наши работники применяют только песчано-соляную смесь. Фотографии, опубликованные ранее, не имеют отношения к нашему реагенту. Просим пользователей, которые рассылают подобные фотографии, не вводить людей в заблуждение. Наш песок в строгом порядке просеивается через сито. Подготовительные работы к зиме начинаются с ранней осени, сообщили на предприятии.

В настоящее время работниками предприятия проводятся противогололёдные мероприятия.Ранее местные водители заявили, что дорожное полотно засыпают песком вперемешку с камнями с набережной.