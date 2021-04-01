Отключить электричество на несколько часов планируют в 28 микрорайоне Актау

Иллюстративное фото из открытых источников
Электричество планируют отключить сегодня, 1 апреля, с 13:30 до 17:00 часов.
Подачи электроэнергии не будет:
- в жилых домах № 8, 12 и 13;
- в здании автовокзала, а также в ТОО «Бейбарыс», таксопарке «Нұрлы жол», «М-Ломбард», в медицинском центра «Ай-Мей» и в зданиях № 51 и 72;
- в детском саду № 59, а также в магазинах «Ануар», «Гульнур» и «Детский мир».
- Электроэнергия будет отключена в связи с проведением планово-предупредительного ремонта в трансформаторной подстанции ТП 28-07, - сообщили в ГКП «АУЭС».
Подачи электроэнергии не будет:
- в жилых домах № 8, 12 и 13;
- в здании автовокзала, а также в ТОО «Бейбарыс», таксопарке «Нұрлы жол», «М-Ломбард», в медицинском центра «Ай-Мей» и в зданиях № 51 и 72;
- в детском саду № 59, а также в магазинах «Ануар», «Гульнур» и «Детский мир».
- Электроэнергия будет отключена в связи с проведением планово-предупредительного ремонта в трансформаторной подстанции ТП 28-07, - сообщили в ГКП «АУЭС».
Оставьте свой комментарий первым.