Отключить электричество на несколько часов планируют в 28 микрорайоне Актау

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Электричество планируют отключить сегодня, 1 апреля, с 13:30 до 17:00 часов.



Подачи электроэнергии не будет:



- в жилых домах № 8, 12 и 13;

- в здании автовокзала, а также в ТОО «Бейбарыс», таксопарке «Нұрлы жол», «М-Ломбард», в медицинском центра «Ай-Мей» и в зданиях № 51 и 72;

- в детском саду № 59, а также в магазинах «Ануар», «Гульнур» и «Детский мир».



- Электроэнергия будет отключена в связи с проведением планово-предупредительного ремонта в трансформаторной подстанции ТП 28-07, - сообщили в ГКП «АУЭС».