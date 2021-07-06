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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:00

Просмотров: 211

Жители 14 микрорайона Актау пожаловались на проблемы с вывозом мусора

Сегодня, 6 июля, от жителей 14 микрорайона Актау поступают жалобы на переполненные мусорные контейнеры возле жилых домов. В «Caspiy Оperating» сообщили, что причиной стала поломка мусоровоза.

Фото жителей 14 микрорайона
Жильцы пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.

- На улице стоит жара. Запах невыносимый. Мусор подносят постоянно, и с соседних домов тоже. Ещё сутки, мы просто не выживем, - жалуются жители 33 дома 14 микрорайона.

Такие же жалобы поступают от жителей 37, 16 и 46 домов 14 микрорайона.



В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что вчера, 5 июля, не смогли вывезти мусор из-за поломки спецтехники.

- Сегодня мусоровоз уже на линии, весь мусор вывезут, - сказали в «Caspiy Оperating».



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Комментарии ( 2 )

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  • Daulet201999
 Ustas (Посетители) Сегодня, 12:46
У нас эта картина ежедневна. Дающие взятки владельцы придомовых магазинов тащат свои коробки от просрочки в общую урну. Урна частенько горит.
 
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  • GIBSON.SG
 babushka (Посетители) Сегодня, 12:21
7 мкр.та же проблема по 3 дня мусор не вывозят
 
 

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