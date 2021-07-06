Жители 14 микрорайона Актау пожаловались на проблемы с вывозом мусора

Жильцы пожаловались на переполненные контейнеры и вонь.- На улице стоит жара. Запах невыносимый. Мусор подносят постоянно, и с соседних домов тоже. Ещё сутки, мы просто не выживем, - жалуются жители 33 дома 14 микрорайона.Такие же жалобы поступают от жителей 37, 16 и 46 домов 14 микрорайона.В ТОО «Caspiy Operating» сообщили, что вчера, 5 июля, не смогли вывезти мусор из-за поломки спецтехники.- Сегодня мусоровоз уже на линии, весь мусор вывезут, - сказали в «Caspiy Оperating».