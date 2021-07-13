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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:36

Просмотров: 626

Жители 3 микрорайона Актау пожаловались на плохое состояние дорог

По словам горожан, дорога в 3 микрорайоне возле детского сада, поликлиники и кафе Jazz Club находится в плохом состоянии, проезд труднодоступен из-за ям и колдобин.

Кадр видео
Жители 3 микрорайона Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на разбитые внутримикрорайонные дороги.

- Дорога вся в ямах, разбитая. Так ещё и «лежачий полицейский» установлен. Смешно, зачем его туда установили, если там и так, как после бомбёжки, - возмущается житель 3 микрорайона Серик Болтеков.



Горожан возмущает тот факт, что в других микрорайонах проводят благоустройство и ремонтируют дороги, а в 3 микрорайоне состояние дорожного покрытия в ужасном состоянии, и дела до этого никому нет.

- Мы тоже, как и все жители города, платим налоги, тогда почему нам городская администрация не отремонтирует дороги? Мы что хуже всех. Мы тоже хотим жить в комфорте, - жалуются жители 3 микрорайона.



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Комментарии ( 1 )

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  • Ingul
 diger (Посетители) Сегодня, 15:35
Будут вам дороги, комфорт и бордюры в 30 см... Авто уже не запаркуешь... Хотел бы обратить внимание, какие гостовские бордюры, ставят на дороге возле приморского. Со всеми углами наклона, как положено, а не эти убогие, опасные, гранитные по всему городу.
 
 

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