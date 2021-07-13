Жители 3 микрорайона Актау пожаловались на плохое состояние дорог

Жители 3 микрорайона Актау обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на разбитые внутримикрорайонные дороги.- Дорога вся в ямах, разбитая. Так ещё и «лежачий полицейский» установлен. Смешно, зачем его туда установили, если там и так, как после бомбёжки, - возмущается житель 3 микрорайона Серик Болтеков.Горожан возмущает тот факт, что в других микрорайонах проводят благоустройство и ремонтируют дороги, а в 3 микрорайоне состояние дорожного покрытия в ужасном состоянии, и дела до этого никому нет.- Мы тоже, как и все жители города, платим налоги, тогда почему нам городская администрация не отремонтирует дороги? Мы что хуже всех. Мы тоже хотим жить в комфорте, - жалуются жители 3 микрорайона.