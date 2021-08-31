Жители Актау пожаловались на узкий тротуар в 8 микрорайоне

Один из жителей дома №13 в 8 микрорайоне решил измерить ширину тротуара. По словам жителя Актау, она оказалась слишком узкой, всего 150 сантиметров.- Общая ширина данного участка составляет 285 сантиметров. Получается, где 150 сантиметров только для людей и 135 - от школьного забора до тротуара. А там ведь даже ничего сажать не будут. Это площадь тротуара рассчитана на одну детскую коляску. На тротуаре сложно разминуться мамочкам с колясками. С другой стороны - проезжая часть, неужели нельзя было сделать во всю ширину. Это очень оживлённый участок дороги нашего микрорайона, - жалуется житель города.Жители дома №13 в 8 микрорайоне также отметили, что вдоль дорожки у фонарных столбов торчат оголённые провода. Местные жители обеспокоены, что они могут причинить вред детям.