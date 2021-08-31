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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:08

Просмотров: 872

Жители Актау пожаловались на узкий тротуар в 8 микрорайоне

Жители дома №13 в 8 микрорайоне недовольны узким тротуаром. По словам горожан, после ремонта внутримикрорайоной дороги пешеходный тротуар между домом №13 и школой №8 стал намного уже, чем ранее. Встречные пешеходы расходятся с трудом.

Фото жителей 8 микрорайона
Один из жителей дома №13 в 8 микрорайоне решил измерить ширину тротуара. По словам жителя Актау, она оказалась слишком узкой, всего 150 сантиметров.

Жители Актау пожаловались на узкий тротуар в 8 микрорайоне


Жители Актау пожаловались на узкий тротуар в 8 микрорайоне


- Общая ширина данного участка составляет 285 сантиметров. Получается, где 150 сантиметров только для людей и 135 - от школьного забора до тротуара. А там ведь даже ничего сажать не будут. Это площадь тротуара рассчитана на одну детскую коляску. На тротуаре сложно разминуться мамочкам с колясками. С другой стороны - проезжая часть, неужели нельзя было сделать во всю ширину. Это очень оживлённый участок дороги нашего микрорайона, - жалуется житель города.

Жители Актау пожаловались на узкий тротуар в 8 микрорайоне


Жители Актау пожаловались на узкий тротуар в 8 микрорайоне



Жители дома №13 в 8 микрорайоне также отметили, что вдоль дорожки у фонарных столбов торчат оголённые провода. Местные жители обеспокоены, что они могут причинить вред детям. 



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Комментарии ( 3 )

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TU-154 (Посетители) Сегодня, 18:55
В 7мкр перед домом № 1 тоже все дорожки разрушили и ушли, хотя все деньги наверняка получили. Кто принимал эту работу? Наверно его здорово мотивировали.
 
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dess (Посетители) Сегодня, 18:32
Между столбами расстояние посмотри,
Там Боинг посадить можно был бы асфальт

jokerok,
Между ними можно разъехаться, свет ещё не скоро сделают лет через 300
 
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jokerok (Посетители) Сегодня, 16:52
Да узкий тротуар. но... При чём тут расстояние до забора? Вы же видите что там столбы освещения. Там кабель закопан. Положить на него и потом при порывах расковыривать дорожку?!
Может всё таки в другую сторону лучше расширять?

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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