В районе бывшей базы ОРСа в Актау прорвало трубу

Сегодня, 14 сентября 2021 года, в районе бывшей базы ОРСа произошел порыв трубы.В ТОО «МАЭК-Казатомпром» отметили, что ведутся работы по устранению аварии.- Ранее давали объявление, что с 13 по 17 сентября будут проводиться гидравлические испытания. Сейчас ведётся подготовка к предстоящему отопительному сезону, опрессовка тепловой сети города. Выявленные дефекты тепловой сети устраняются своевременно, - сообщили на предприятии.